ДЕВОЧКА ПОЯВИЛАСЬ ПЕРВОЙАлена и Василий – двойняшки из Петербурга. Крохам всего лишь по два года, они еще не умеют разговаривать, но уже попали в Книгу рекордов России. В эту историю многие верят с трудом и думают, что такое невозможно. Ведь малыши родились даже не в разные дни, а в разные месяцы!Дело в том, что Виктория, мама малышей, попала в больницу на пятом месяце беременности. У женщины начали внезапно отходить воды из одного плодного пузыря.- Так как был совсем маленький срок, всего лишь 23 недели, то мне попытались продлить беременность. Под конец 26-ой недели начались сильные боли в животе. Врачи осмотрели меня и отправили рожать, - рассказала «Комсомолке» в Петербурге» Виктория Андреева.Так 10 октября 2018 года на свет появилась Алена. Девочка весила всего лишь килограмм. Она не издала никаких звуков и ее сразу же отправили в реанимацию.У Виктории было две плаценты: у каждого ребенка своя. Это означало, что они не близнецы, а двойняшки. Именно это позволило младшенькому оставаться в утробе матери до нужного срока, пока его старшую сестренку выхаживали врачи.- Пока я лежала в палате и ждала вторые роды, мне никаких подробностей не рассказывали о состоянии Алены. Но я понимала, что она в тяжелом состоянии, - делится петербурженка. - Морально было очень непросто: много плакала, переживала. Я находилась на втором этаже, а она на седьмом. И я даже не могла сходить на нее посмотреть, потому что мне совсем нельзя было вставать. Спасибо мужу Алексею, он меня очень сильно поддерживал, и каждый день ходил к Аленушке: включал ей мой голос, пел песенки.ДЕТИ ПРАКТИЧЕСКИ НЕРАЗЛУЧНЫВасилий, второй ребенок, родился только через 46 дней – 25 ноября 2018 года! И тоже недоношенный – в 7,5 месяцев. Правда, мальчишка оказался покрепче - 2 килограмма 21 грамм. Как и полагается, сразу закричал. Врачи заверили мамочку, что ничего его жизни не угрожает.Сейчас брат и сестра практически неразлучны: вместе играют, но не всегда могут поделить игрушки, поэтому, по рассказам мамы, иногда дерутся. Алена уже весит 11 килограмм, а Вася на один больше – 12 килограмм.- Детки сообразительные и самостоятельные. Сами уже кушают, ходят. Только вот Аленка пока опирается на все. Врачи поставили диагноз ДЦП. Есть небольшие проблемы с правой ножкой, но ортопеды говорят, что в достаточно легкой форме. Ездим на реабилитацию, ходим на массаж. А остальные ручки и ножки у нее хорошо работают, - отмечает Виктория.В том, что малыши оказались в Книге Рекордов России, именно ее заслуга.- В МФЦ, когда делали деткам документы, сотрудницы не поверили, что такое возможно. Думали, что дети либо приемные, либо в документах опечатка, - смеется Виктория. - Как-то на работе я увидела в новостях историю про 5-летнюю девочку, которая отрастила волосы до пола и попала в Книгу Рекордов России. ( «Комсомолка, кстати, первая написала про Лолу Соловьеву – Прим. ред.). Тут мне и пришла такая идея. Посоветовалась с мужем, он согласился, и мы отправили заявку. А нам ее успешно подтвердили.Теперь двухлетние ребятишки из Петербурга – настоящие знаменитости!