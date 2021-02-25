«В тяжелом состоянии обнаружил брат»: Милана Тюльпанова попала в реанимацию

Недавно Тюльпанова рассталась со своим возлюбленным. Фото: instagram.com/milana_tulpanova/

Блогер Милана Тюльпанова снова в центре скандала. Сегодня утром она взволновала подписчиков, сообщив, что попала в реанимацию. Эта информация появилась на ее личной странице в Instagram.

- С утра ее нашел брат. Я вызвала скорую. Про него говорить не хочу. Зачем-то сказал людям, что все обойдется, хотя она в реанимации. Так что ближайшее время мы не выйдем на связь. Это на его совести, - объяснила помощница Миланы Анна. Чуть позже это сообщение удалили со страницы.

Судя по видео, которое брат Миланы опубликовал у себя в соцсети, вчера вечером Тюльпанова в домашней одежде лежала на диване и пила что-то из бокала для шампанского… Что произошло дальше - непонятно.

Помощника Миланы сообщила в соцсетях, что та попала в реанимацию. Фото: СОЦСЕТИ

Возможно, у экс-жены футболиста Кержакова сдали нервы. Ведь недавно она рассталась со своим женихом, узнав, что тот ей нагло врал. Мужчина оказался мошенником и у него за плечами три судимости. А еще он закрутил роман с ней ради выгоды.

– Он говорил своей бывшей жене, что со мной ради пиара. У меня же есть деньги, публичность. Решил, что я хороший вариант. Но, видимо, не подумал, что я могу придать огласке его низкие поступки, - рассказывала она «КП»-Петербург.

Также она признавалась, что первое время ей было непросто от того, что она узнала. Петербурженка переживала после расставания с Евгением Чуприна, но закрывать глаза на его проделки, которые были в прошлом, она не собиралась.

Вместе они были 5 месяцев. За это время успели съехаться, несколько раз побывать на отдыхе и даже пожениться на Мальдивах.