«Сохраним и преумножим!». Таков был девиз 37-летнего предпринимателя из Волгограда Сергея Агапова. Если бы он проводил тренинги личностного роста, у него явно был ажиотаж. Бизнесмен благодаря своему кооперативу «Пенсионный» зарабатывал миллионы рублей и даже открыл свое бюро по проектированию и сборке … самолетов! Да что там говорить, и у самого Агапова есть свой личный джет за 10 миллионов рублей, как у некоторых участников из списка Forbes.Правда, Агапов в отличие от них не торгует нефтью, полезными ресурсами и не владеет IT-гигантами. Сергей – мошенник (здесь и далее - по версии следствия), зарабатывает на государстве, обналичивая материнский капитал семей. Проворачивать свои преступные схемы ему удавалось больше шести лет прямо под носом у государства, не скрывая свою работу и даже рекламируя ее в СМИ. «Комсомолка» выяснила, как работала крупнейшая ОПГ – маткапитал.«ПОМОГАЕМ ПЕНСИОНЕРАМ И СЕМЬЯМ!»«Мы действуем в строгом соответствии с законодательством и придерживаемся в работе принципа абсолютной прозрачности. Одно из приоритетных направлений нашей работы - ипотечное кредитование населения с возможностью погашения средствами материнского капитала».Это интервью бизнесмен давал еще в 2014 году официальному СМИ в Волгограде, не скрываясь от властей. Сергей Агапов в своем родном регионе личность довольно известная. Он сумел построить бизнес-империю с нуля. Родился в небольшом городке Михайловка с населением в 50 тысяч человек. Там же создал кредитно-потребительский кооператив «Пенсионный+». Специализировался на вкладах пенсионеров, потом начал выдавать займы под проценты. Не отдаешь вовремя - лишаешься недвижимости. Сайт судебных решений буквально завален исками коммерсанта к своим должникам и наоборот. Клиенты пытаются оспорить отчуждение имущества. Схемы уже тогда напоминали мошеннические. Но Фемида вставала на сторону коммерсанта. Договора он умел составлять безукоризненно.- Директор КПК Агапов сказал, что может выдать займ только под залог недвижимого имущества, - жаловался один из клиентов бизнесмена. - Я согласился передать в залог жилой дом, подписав документы без их прочтения. Как выяснилось потом, я подписал доверенность на продажу дома на имя Агапова. После этого он по доверенности продал дом.Схема была отработана до мелочей, люди не вчитывались в договор и подписывали все документы, чем и пользовался бизнесмен. Позже договор пытались оспорить. Но коммерсант был безжалостен. Люди лишались своего жилья, а бизнес Агапова рос и вскоре он нашел новую лазейку, чтобы заработать.«БОРОЛИСЬ И ФАС, И ЦЕНТРОБАНК, И МВД»Материнский капитал стали выдавать с 2007 года. Государство специально ограничило способы его использования, чтобы деньги шли на помощь рожденному ребенку – их можно было вложить в недвижимость, в обучение. При этом перечисления делают только безналичными платежами. То есть, получить деньги на руки родитель не может. Но мошенники разработали серую схему: заключали фиктивный договор на покупку недвижимости с кредитной организацией. Такой и выступил КПК «Пенсионный» Агапова.«Ни для кого не секрет, что сегодня, к сожалению, появилось очень много желающих воспользоваться недостаточной юридической грамотностью граждан и завладеть их деньгами. Мы напоминаем, что обращаться надо только в официально зарегистрированные финансовые организации, имеющие опыт работы на рынке», - говорил в интервью Агапов, рекламируя свои услуги.Сергей Агапов на рынке действовал довольно агрессивно. Свою рекламу он размещал в СМИ, в социальных сетях и даже на баннерах. Дошло до того, что ФАС признала, что реклама не соответствует услугам и судилась с Агаповым. Чуть позже на его работу обратил внимание и Центробанк, который потребовал отобрать у бизнесмена лицензию. Итогом всех этих проверок стала новость о возбуждении дела против горе-бизнесмена.- В Волгограде кредитный потребительский кооператив «Пенсионный» оказался замешан в аферах с материнскими капиталами, - сообщали СМИ. - В настоящий момент председатель правления коммерческой структуры Сергей Агапов задержан по подозрению в подделке платежного поручения «Локо-Банка», но в скором времени его дело может пополниться статьей 159 УК РФ (мошенничество).В итоге в 2014 году Агапова, как следует из внутренней выписки МВД, осудили за «Неправомерный оборот денежных средств», а в 2015 за пять эпизодов мошенничеств с выплатами от государства. Он получил 3,5 года колонии.СЕТЬ КРЕДИТНЫХ ЦЕНТРОВНо суд не остановил борзого предпринимателя, а лишь … раззадорил. Когда срок наказания вышел, КПК «Пенсионный» не только не закрылся, но и стал разрастаться. Следователи подозревают, что Агапов организовал целую сеть кредитных центров, которые специализировались на обналичивании маткапитала. Один из них открыли в Петербурге, для этого несколько уроженцев Волгограда переехали жить в Северную столицу. В городе на Неве появилось КПК «Русское Общество Взаимного Кредита», которое быстро стало набирать обороты у желающих незаконно обналичить выплаты от государства на ребенка. У фирмы был свой современный красочный сайт и группы в соцсетях.- Пора использовать материнский капитал? – гласит объявление на сайте фирмы. -Используйте 466 617 рублей материнского капитала! Получите займ уже сейчас! Не ждите 3-х лет! Пора улучшить свое материальное состояние. Мы приложим все силы, чтобы вам помочь! Вы защитите материнский капитал от инфляции.Сайт украшен фотографии счастливых семей. Параллельно с ним с такими же лозунгами и оформлением продолжал работать и КПК «Пенсионный». Дела бизнесмена быстро шли в гору, и вскоре он открыл еще одну фирму – компанию своей мечты – ООО «Авиасфера». Тут обошлось без скрытых схем. Коммерсант просто мечтал о личном джете и вскоре конструкторы ему его собрали. И, судя по всему, не один. Бизнесмен даже стал раздавать интервью и ездить на выставки самолетов.На авиасалоне МАКС-2019 он презентовал двухместный самолет на импеллерной тяге PJ-II DREAMER (кстати, переводится, как «мечтатель»).- Первый полет состоялся в 2015 году. Долгое время ушло на сертификацию самолета. Машина позволяет проводить первичную подготовку военных пилотов для реактивных самолетов, что в несколько раз снижает затраты на обучение летчиков, - говорил Агапов в интервью «Авиационные новости 24», где его представили, как «представителя инженерного бюро из Волгограда».Параллельно с этим, чтобы выправить свою репутацию, Агапов занялся благотворительностью в своем родном Волгограде.«БОЛЬШЕ 100 ЖЕРТВ МОШЕННИЧЕСТВА»Правда, коммерсант все это время не подозревал, что полицейские решили приглядеться к фирме и стали вести оперативную разработку. Силовики заметили, что в пенсионный фонд Петербурга поступили сразу девять заявлений от двух кредитных фирм на получение материнского капитала. Женщины утверждали, что хотят улучшить свои жилищные условия, поэтому заключили договор займа.- Подозреваемые сделали подложный комплект документов с мнимым договором займа между КПК «Пенсионный+» и клиенткой, обладающей правом на материнский капитал. Эти документы они предоставили в пенсионный фонд в Волховском районе Ленобласти, - делятся в объединенной пресс-службе судов. – Участники схемы заявили, что займ выдан для строительства жилого дома. Так они получили на расчетный счет подконтрольного КПК «Пенсионный+» бюджетные деньги в сумме 402 329 рублей 30 копеек, которыми распорядились по собственному усмотрению.Как оказалось, матерям шли лишь 65 процентов от семейного капитала, а остальные деньги клали к себе в карман мошенники. В итоге вскоре полицейские провели масштабную спецоперацию сразу в трех регионах России, задержав семерых членов «банды».- В течение 2019 и 2020 года кооперативы с помощью объявлений в соцсетях и на интернет-ресурсах привлекли более 100 клиентов в нескольких регионах России. Только на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области нанесенный федеральному бюджету ущерб составил около 20 миллионов рублей», - рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк. – Сотрудники МВД и ФСБ провели обыски по 40 адресам в 11 регионах России.Во время обысков полицейские изъяли у задержанных три иномарки: КиаСоренто, Мерседес S-450, БМВ-Х5 и чуть меньше полутора миллионов рублей. А также тот самый частный самолет.PSСейчас суд арестовал шестерых участников схемы, среди них оказались генеральный директор и финансовый директор КПК «Русское Общество Взаимного Кредита», Менеджер по кредитованию КПК «Пенсионный+» и региональный менеджер в КПК «Планета финансовых решений». Сам Агапов проходит по делу как безработный. Однако следствие считает именно его организатором схемы. Полицейские уже возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество при получении выплат организованной группой в крупном размере». По этой статье аферистам грозит до 10 лет колонии.