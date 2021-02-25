От мороза почернели щеки: Администратор магазина из Карелии пробежал 66 км по льду Онежского озера

Петрозаводчанин Владислав Арбатов пробежал почти 66 километров по льду Онежского озера.

Пока вы (да и мы, чего уж там) ранним утром во вторник, 23 февраля, нежились в постели, житель Петрозаводска Владислав Арбатов бежал по льду Онежского озера. В тридцатиградусный мороз он устроил себе настоящее испытание: за девять с небольшим часов преодолел почти 66 километров, от одного заснеженного берега до другого.

Владиславу 42 года, он работает администратором в магазине. В спорте мужчина не сказать чтобы очень долго – с 2013 года. Зато уже успел многое попробовать: занимался дайвингом, плавал на открытой воде. Потом, окольными путями, пришел к трейлраннингу – бегу по пересеченной местности. Бегал по окрестным лесам, тренировался на льду Онежского озера. И два года назад задумал совершить нечто невероятное: зимой добежать от Петрозаводска до самых Кижей.

Одной из причин отправиться в путешествие по льду для Владислава стало желание побывать в Кижах. Фото: из личного архива героя публикации

- Я вынашивал эту идею очень долго, - признается Владислав. – Хотя пришла она спонтанно. Я просто никогда не был в Кижах. Всегда хотел своими глазами взглянуть на всю эту красоту, но цены на билет кусались. Ну а раз нельзя добраться как все, почему бы и не добежать?

К «путешествию» Владислав готовился с января – каждый день пробегал по льду десять-двадцать километров, а в один из дней вместе с товарищем добрался на своих двоих до маяка Монак. Получилась стандартная марафонская дистанция – 42 километра. И наш герой решил: пора.

- Вообще, если честно, временами было очень боязно, - признается Владислав. – Особенно первые километры. Все дело в том, что на лед в тех краях иногда заходят волки. А что такое волки, я прекрасно знаю. Сколько у нас в карельских деревнях было историй, когда они просто срывали с цепи и раздирали дворовых собак! Я до этого с хищниками никогда не встречался, хотя иногда случалось такое, что я бегу где-нибудь по лесу, возвращаюсь на место старта, а там прямо поверх моих следов отпечаток гигантской медвежьей лапы. В этот раз, по счастью, обошлось – ни волков, ни медведей за время забега я так и не встретил.

Зато случилась другая беда. Даже две: сначала сломалась молния на куртке – в механизм набился лед. Потом, уже ближе к середине пути, Владислава внезапно начало клонить в сон. Глаза закрывались сами собой, тело отяжелело – видимо, организм среагировал на жуткий мороз и перенапряжение.

Стартовал наш герой в семь утра, а финишировать пришлось уже после заката. Фото: из личного архива героя публикации

- Я понимал, что если усну – умру, - вспоминает наш герой. – Хорошо, что меня сопровождали ребята на снегоходах – они держались в десяти километрах впереди. Собственно, на них в случае чего и была бы вся надежда - они бы не дали мне погибнуть.

Ну а еще выяснилось, что во время своего забега Владислав мог погибнуть буквально каждую минуту. Местные из Кижей объяснили ему, что лед на Онеге зимой неоднородный: бывает такое, что в одном месте он крепкий, а стоит шагнуть в сторону – и натыкаешься на участок, где ледовая корка едва-едва наросла на полтора-два сантиметра. Хорошо, подыскался грамотный проводник – он буквально указывал марафонцу, куда бежать, чтобы не провалиться под лед.

Всего «ультрамарафон» занял 9 часов и 38 минут: стартовал Владислав в 7 утра, а к Кижам прибежал около 18.00. По дороге поднялась метель, усилился мороз, так что «на память» о себе заледеневшее Онежское озеро оставило спортсмену черные, похожие на синяки ожоги на обеих щеках.

Весь путь от Петрозаводска до Кижей занял у Владислава 9 часов и 38 минут. Фото: из личного архива героя публикации

- Но в целом – все хорошо, - смеется наш герой. – Прибежал, попарился в баньке, выспался, теперь вот снова работаю как ни в чем не бывало. В августе, наверное, поеду в Волгоградскую область, на озеро Эльтон. Хочу пробежать там 201 километр.