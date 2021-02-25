«Здесь нравится все - от музыки до красивых женщин»: Боярский, Герман, Буланова и другие знаменитости признались в любви Петербургу

Каждый, кто хоть раз бывал в Петербурге, подтвердит: это необыкновенный город, не похожий ни на какой другой. Ну а жить здесь – особое удовольствие. Правда, москвичи не всегда с этим согласны и продолжают утверждать, что их город лучше. Вечный спор, в котором до сих пор нет победителя. Именно поэтому 27 февраля в студии радио «Комсомольская правда» состоится марафон «Настоящая столица». С 13.00 в прямом эфире известные ведущие и эксперты из Москвы и Петербурга будут спорить: «Где лучше? И какая она настоящая столица?» Чей голос будет громче и убедительнее, тот и победит!

Поддерживать свой родной и любимый город Петербург будут знаменитости. До начала марафона они рассказали «Комсомолке», за что любят Северную столицу и почему это лучший город для жизни.

- В Петербург мне нравится все от Зенита до архитектуры, от музыки до красивых женщин, от Невы до Мойки, - признался народный артист Михаил Боярский. - Представить себе жизнь без Петербурга я не могу. Я был во многих городах, но лучше не встречал и не встречу.

Коренной петербуржец в третьем поколении Стас Пьеха сейчас не живет в Северной столице, но он убежден, что Санкт-Петербург – это один из самых красивых городов во всем мире.

- Здесь уникальный климат. Центр города похож на невероятно красивые декорации к спектаклю, - признается певец. - Особенно красив Петербург, катаясь на лодке по каналам. Венеция, наверное, на его фоне будет смотреться блекло. Побывать в городе необходимо каждому! Это наша история.

Певица Татьяна Буланова здесь родилась и выросла. Но даже если бы этого не произошло, по ее словам, она бы обязательно сюда переехала:

- Мне нравится климат, здесь очень красивая архитектура, замечательные люди. Город очень самобытный. На Москву многие города похожи, а вот на Петербург не похож ни один.

Режиссер Алексей Герман-младший долгое время жил в Москве, но перебрался в Петербург и очень этому рад.

- Питер – это очень симпатичный, энергетический, заряженный и живой город. Да, много сложностей, не всегда все в порядке с ЖКХ, но он становится комфортнее и мобильнее. Как человек, который очень долго жил в Москве, сейчас стараюсь все чаще проводить время в Северной столице. Мне здесь очень нравится! – откровенничает мастер.

Музыкант Билли Новик тоже предпочитает наслаждаться жизнью в Петербурге. Он уверяет, что дальние поездки заставляют его больше скучать по родному месту. Ведь здесь его дом, его семья и его люди.

А за что любите Петербург вы? Поддержите любимый город 27 февраля: пишите комментарии в нашей группе в Вконтакте, где будет идти видеотрансляция марафона. А также слушайте его на частоте 92.0 FM.

После «битвы», с 19.00-21.00, для вас устроят живой концерт знаменитые петербургские музыканты – группы «Пикник» и Billy’s band.