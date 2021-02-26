Мужчину расстреляли в кафе во время криминальной разборки в Ленобласти

Мужчина погиб при перестрелке в кафе в Шлиссельбурге. Фото: кадр с видео ГСУ СК РФ по ЛО.

Следователи регионального управления СК по Ленинградской области работают на месте криминальной разборки в Шлиссельбурге, где в кафе «Баку» расстреляли мужчину. По данным правоохранительных органов, все произошло в ночь на пятницу.

- Сегодня ночью поступила информация о перестрелке в одном из кафе в городе Шлиссельбург Кировского района Ленинградской области, в результате которой один из граждан 1982 года рождения получил несколько огнестрельных ранений, от которых скончался, - сообщает пресс-служба областного управления Следственного комитета.

По предварительным данным, в кафе произошла криминальная разборка между членами двух преступных группировок, вероятно этнических. Общение изначально шло на повышенных тонах, а в какой-то момент началась стрельба, жертвой оказался 38-летний мужчина. После чего все участники инцидента с места ЧП скрылись.

Само кафе в результате сильно пострадало. Интерьер разнесли практически полностью.

Сейчас в Шлиссельбурге работают следователи СК и сотрудники полиции. Уголовные дела возбуждены по статьям 105 (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору) и 222 (незаконный оборот оружия).