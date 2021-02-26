Послабления коронавирусных ограничений в Ленинградской области вступят с 1 марта 2021 года

С 1 марта в Ленобласти вступят изменения в ограничения из-за коронавируса Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Ленинградской области с 1 марта 2021 года вступят в силу новые послабления коронавирусных ограничений. Губернатор Александр Дрозденко уже подписал распоряжение, которое опубликовано на портале региональной администрации. Однако ношение масок останется главным правилом для всех.

- Всеволожский и Сланцевский районы из "красной" зоны перейдут в "желтую", а Сосновый Бор, Ломоносовский и Лужский районы – из "желтой" в "зеленую", - говорится в документе.

Кафе и ресторанам в "красной" зоне будет разрешено работать без ограничения по времени, как и в остальных зонах.

Утренники и праздники в школах и детсадах теперь можно будет проводить в присутствии родных. Однако им нужно обязательно носить маски в учреждениях.

Также в "красной" зоне разрешены массовые мероприятия. На улице можно собираться до 300 человек, в помещении - не более одного человека на 4 квадратных метра и не более 50 процентов заполняемости зала.

В остальном все остается без изменений. Напомним, за все время в Ленобласти коронавирусом заболели 335 722 человек, из них выздоровели 32 067 и умерли 622.