Как выглядел дореволюционный Ленинградский зоопарк: В сети опубликовали архивные фотографии

В Сети опубликовали фотоальбом дореволюционного Ленинградского зоопарка / Фото: Альбом Jardin Zoologique, Saint-Petersbourg, производства альбомной фабрики Александра Даниловича Петерсена

Ленинградский зоопарк - один из старейших в России, был основан в 1865 году. Сейчас ежедневно его посещают тысячи людей. Многим знаком одноэтажный фасад входа с надписью на крыше и фигурой белого медведя - символа зоопарка. Однако мало кто уже помнит, как он выглядел раньше, до революции. В пятницу, 26 февраля 2021 года, центр петербурговедения Маяковка опубликовал уникальный старинный альбом, на котором запечатлен дореволюционный зоологический сад 1894 года.

На снимках запечатлен зоопарк в 1894 году / Фото: Альбом Jardin Zoologique, Saint-Petersbourg

Большинство вольеров деревянные с резным украшением / Фото: Альбом Jardin Zoologique, Saint-Petersbourg

- Сотрудники и их подопечные, аккуратные аллеи и необычные павильоны - зоосад выглядит как сказочный старинный городок, - прокомментировали снимки в самом зоопарке.

Эти мужчины-красавцы - администрация зоопарка / Фото: Альбом Jardin Zoologique, Saint-Petersbourg

Один из оркестров / Фото: Альбом Jardin Zoologique, Saint-Petersbourg

Действительно, на фотографиях Ленинградский зоопарк выглядит сказочно: деревянный с резным убранством фасад, такие же очаровательные павильоны и вольеры. А что еще более удивительно - животные, которых нынче в зоосаде уже и не встретишь. Например, слон.

Гулять по такому зоопарку одно удовольствие / Фото: Альбом Jardin Zoologique, Saint-Petersbourg

Красавец бегемот / Фото: Альбом Jardin Zoologique, Saint-Petersbourg

А вот и слон. Сейчас его в Ленинградском зоопарке нет / Фото: Альбом Jardin Zoologique, Saint-Petersbourg

Особое внимание в альбоме персоналу: одетые с иголочки работники ресторана, кухарки, администрация, подсобные и технические работники. Также раньше в Ленинградском зоопарке были два оркестра и акробаты с клоунами. Для них на территории сада была построена специальная сцена.

Артисты зоопарка, без развлечений никуда / Фото: Альбом Jardin Zoologique, Saint-Petersbourg

Сцена для артистов и оркестра / Фото: Альбом Jardin Zoologique, Saint-Petersbourg

Повара ресторана, очень интересно, какое там было меню / Фото: Альбом Jardin Zoologique, Saint-Petersbourg

А вот и кухарки с помощниками / Фото: Альбом Jardin Zoologique, Saint-Petersbourg

Напомним, 27 февраля отмечается Международный день белого медведя. Этот зверь является символом Ленинградского зоопарка. В честь этого для посетителей подготовлена специальная праздничная программа. Да, и знаменитые северные красавицы - Услада и Хаарчаана будут очень рады гостям.

Очаровательные тюлени / Фото: Альбом Jardin Zoologique, Saint-Petersbourg