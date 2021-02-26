Глыбы льда, рухнувшие с крыши дома в центре Петербурга, разбили десятки припаркованных авто

В центре Петербурга глыбы льда повредили десяток машин Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге началась оттепель, а вместе с ней и серьезные проблемы на улицах. Помимо того, что все дороги и тротуары превратились в катки и реки, так еще и с крыш начали падать снег и лед. Так, в пятницу, 26 февраля 2021 года, пострадали с десяток машин, которые были припаркованы во дворе дома на Невском проспекте. Об этом рассказали в социальной сети несчастные автомобилисты.

Даже защита машинам не помогла Фото: СОЦСЕТИ

- Во дворе дома 134Б на Невском проспекте с крыши попадали ледяные глыбы, повредив несколько автомобилей. Только после произошедшего женщина в жилетке ходила по двору и расклеивала объявления "Внимание! Опасная зона. Возможны падения наледи с кровли", - рассказал возмущенный петербуржец.

Такой "сюрприз" ждет многих автовладельцев Фото: СОЦСЕТИ

Все машины пострадали очень серьезно: у кого-то разбито лобовое стекло, заднее стекло, отломаны боковые зеркала, помяты крыши, у некоторых и вовсе зияют дыры в бамперах.

Предупреждение о падении льда повесили только после того, как все случилось Фото: СОЦСЕТИ

Благо, никто из людей от падения глыб льда не пострадал. Однако несчастным автовладельцам теперь предстоят долгие разбирательства с управляющей компанией дома, чтобы выяснить, кто в этом виноват и кто будет платить за ремонт.