82-летний житель Великого Новгорода Леонид Петрович решил тряхнуть стариной и отправиться в Санкт-Петербург… чтобы отыскать свою первую любовь! По крайней мере, в этом уверена его нынешняя ровесница-сожительница. Бабушка испугалась, что ее любимый уехал в закат, от него не было ни слуху ни духу пару дней. 82-летняя женщина сообщила обо всем в полицию. Сотрудники МВД проверили и подтвердили, что возрастной «Ромео» действительно прибыл на Московский вокзал Северной столицы 25 февраля. Он говорил, что хочет поехать в город Сестрорецк к некой Тамаре Борисовне.- Ему тут же стало плохо, когда он вышел из поезда. Пенсионеру вызвали «скорую» и поместили его в комнату для маломобильных граждан. Мужчине сказали, что направят его обратно домой, в Новгород. Но к ночи он сбежал в Сестрорецк! – узнала «Комсомолка» от источника в правоохранительных органах.Сожительница Леонида Петровича передала полиции предполагаемые контакты его первой любви, но такой женщины в Сестрорецке не нашли. Более того, ее даже нет в самых разных базах. Сотрудники МВД бросились на поиски беглеца, но тут им поступила телефонограмма из Мариинской больницы – пенсионер нашелся.- Противоправных действий против пожилого мужчины не совершалось. Он в порядке. Его направят домой, - добавил источник.Версия, что у Леонида Петровича проблемы с памятью, не исключается. Хотя, может, другим просто не понять вечного романтика.