Что произошло после матча «Зенит» - «Ростов»

"Зенит" курьезно упустил победу над "Ростовом", "КП" выяснила, что произошло после матча-триллера. Фото: ФК "Зенит"

«Зенит» сыграл вничью 2:2 с «Ростовом» в первом после зимней паузы матче чемпионата России сезона 2020/2021. После внезапного вылета от тульского «Арсенала» в 1/8 Кубка сине-бело-голубые вышли биться на поле, чтобы вернуть любовь болельщиков и показать, что они не зря являются действующими чемпионами. Да тут еще и повод отличный – день рождения главного тренера Сергея Семака. Но игра выдалась остросюжетной, и не все в ней складывалось в пользу зенитовцев.

КУРЬЕЗ ЗА КУРЬЕЗОМ

Первый тайм остался за «Ростовом». За пару минут до ухода в раздевалку зенитовцы привезли себе курьезный гол. После ряда рикошетов голкипер Михаил Кержаков и крайний защитник Дуглас Сантос не разобрались, кому выносить мяч из ворот. Вот он и закатился в сетку. А тут еще на зенитовцев несся форвард гостей Соу, на которого в итоге записали гол.

Голкипера гостей признали лучшим игроком матча. Песьяков действительно не раз спасал "Ростов" от верного гола. Фото: ФК "Зенит"

Во втором тайме «Ростов» остался в меньшинстве – Осипенко получил красную карточку за фол последней надежды, сбив Азмуна. На 73-й минуте другой курьез случился уже в штрафной гостей. Защитник Поярков в верховой борьбе с Азмуном сыграл неловко и случайно переправил мяч в свои ворота. А через 5 минут сине-бело-голубых вывел вперед Кузяев – 2:1. За минуту до окончания основного времени Байрамян решил как следует ударить по мячу, а тот возьми и отскочи прямо в ногу все того же Соу, который, словно клюшкой в хоккее, перенаправил его в ворота «Зенита» - 2:2.

ДОСАДНАЯ ТРАВМА

После матча первый вопрос к Семаку был не про «галстук» на день рождения от команды, а про состояние вратаря Кержакова – Михаил почти на ровном месте получил травму в начале второго тайма. Главный тренер развел руками и посетовал, что хорошего мало, когда игрока экстренно уводят с поля. Напомним, вместо него вышел Лунев.

- Более точная информация появится завтра, 28 февраля, после обследования. Но, думаю, хорошего мало. Скорее всего, какое-то время пропустит, а какое точно – сможем сообщить после обследования, - сказал Семак на послематчевой пресс-конференции.

В концовке матча "Зенит" расслабился и зачем-то прижался к воротам при численном преимуществе. Радоваться победе было рано. Фото: ФК "Зенит"

ЭМОЦИИ И ОПРАВДАНИЯ

В сообществах «Зенита» в соцсетях опять масса негатива - команду ругают за расхлябанность и то, что не смогли дожать соперника, который играл вдесятером. Хотя, судя по статистике, петербуржцы атаковали активно – у них 24 удара по воротам против 9 у «Ростова». Семак признал, что матч выдался тяжелый.

- Усложнили себе жизнь, естественно. Концовка ничего не предвещала. Достаточно обидные мячи, которые залетают после рикошетов, ошибки – все это немножко портит впечатление от игры. Но в самом матче было много хороших моментов, должны были побеждать, - высказал мнение наставник «Зенита».

Ракицкий вновь подавал угловые, чем удивил и журналистов, и болельщиков. Фото: ФК "Зенит"

Ответственность за неудовлетворительный результат взял на себя капитан Деян Ловрен. По его мнению, сейчас он в растерянности и не может найти главную причину неуспеха.

- Нам необходимо «проснуться». Оказалось, что мы были не готовы к игре против «Арсенала» - возможно, кто-то из нас думал о том, что это товарищеский матч. Сегодня было получше, но этого все равно оказалось недостаточно. Следующий матч мы должны начать в состоянии максимальной концентрации, - вселил надежду в фанатов хорватский защитник.

К слову, к «Зениту» так и не приблизился ЦСКА, который уступил в гостях «Локомотиву». Так что сине-бело-голубые продолжают уверенно лидировать в турнирной таблице, опережая армейцев на 5 очков.