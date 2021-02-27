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Что произошло после матча «Зенит» - «Ростов»

«Комсомолка» рассказывает о том, что происходило после финального свистка матча чемпионата России между «Зенитом» и «Ростовом», который прошел 27 февраля
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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"Зенит" курьезно упустил победу над "Ростовом", "КП" выяснила, что произошло после матча-триллера.

"Зенит" курьезно упустил победу над "Ростовом", "КП" выяснила, что произошло после матча-триллера.

Фото: ФК "Зенит"

«Зенит» сыграл вничью 2:2 с «Ростовом» в первом после зимней паузы матче чемпионата России сезона 2020/2021. После внезапного вылета от тульского «Арсенала» в 1/8 Кубка сине-бело-голубые вышли биться на поле, чтобы вернуть любовь болельщиков и показать, что они не зря являются действующими чемпионами. Да тут еще и повод отличный – день рождения главного тренера Сергея Семака. Но игра выдалась остросюжетной, и не все в ней складывалось в пользу зенитовцев.

КУРЬЕЗ ЗА КУРЬЕЗОМ

Первый тайм остался за «Ростовом». За пару минут до ухода в раздевалку зенитовцы привезли себе курьезный гол. После ряда рикошетов голкипер Михаил Кержаков и крайний защитник Дуглас Сантос не разобрались, кому выносить мяч из ворот. Вот он и закатился в сетку. А тут еще на зенитовцев несся форвард гостей Соу, на которого в итоге записали гол.

Голкипера гостей признали лучшим игроком матча. Песьяков действительно не раз спасал "Ростов" от верного гола.

Голкипера гостей признали лучшим игроком матча. Песьяков действительно не раз спасал "Ростов" от верного гола.

Фото: ФК "Зенит"

Во втором тайме «Ростов» остался в меньшинстве – Осипенко получил красную карточку за фол последней надежды, сбив Азмуна. На 73-й минуте другой курьез случился уже в штрафной гостей. Защитник Поярков в верховой борьбе с Азмуном сыграл неловко и случайно переправил мяч в свои ворота. А через 5 минут сине-бело-голубых вывел вперед Кузяев – 2:1. За минуту до окончания основного времени Байрамян решил как следует ударить по мячу, а тот возьми и отскочи прямо в ногу все того же Соу, который, словно клюшкой в хоккее, перенаправил его в ворота «Зенита» - 2:2.

ДОСАДНАЯ ТРАВМА

После матча первый вопрос к Семаку был не про «галстук» на день рождения от команды, а про состояние вратаря Кержакова – Михаил почти на ровном месте получил травму в начале второго тайма. Главный тренер развел руками и посетовал, что хорошего мало, когда игрока экстренно уводят с поля. Напомним, вместо него вышел Лунев.

- Более точная информация появится завтра, 28 февраля, после обследования. Но, думаю, хорошего мало. Скорее всего, какое-то время пропустит, а какое точно – сможем сообщить после обследования, - сказал Семак на послематчевой пресс-конференции.

В концовке матча "Зенит" расслабился и зачем-то прижался к воротам при численном преимуществе. Радоваться победе было рано.

В концовке матча "Зенит" расслабился и зачем-то прижался к воротам при численном преимуществе. Радоваться победе было рано.

Фото: ФК "Зенит"

ЭМОЦИИ И ОПРАВДАНИЯ

В сообществах «Зенита» в соцсетях опять масса негатива - команду ругают за расхлябанность и то, что не смогли дожать соперника, который играл вдесятером. Хотя, судя по статистике, петербуржцы атаковали активно – у них 24 удара по воротам против 9 у «Ростова». Семак признал, что матч выдался тяжелый.

- Усложнили себе жизнь, естественно. Концовка ничего не предвещала. Достаточно обидные мячи, которые залетают после рикошетов, ошибки – все это немножко портит впечатление от игры. Но в самом матче было много хороших моментов, должны были побеждать, - высказал мнение наставник «Зенита».

Ракицкий вновь подавал угловые, чем удивил и журналистов, и болельщиков.

Ракицкий вновь подавал угловые, чем удивил и журналистов, и болельщиков.

Фото: ФК "Зенит"

Ответственность за неудовлетворительный результат взял на себя капитан Деян Ловрен. По его мнению, сейчас он в растерянности и не может найти главную причину неуспеха.

- Нам необходимо «проснуться». Оказалось, что мы были не готовы к игре против «Арсенала» - возможно, кто-то из нас думал о том, что это товарищеский матч. Сегодня было получше, но этого все равно оказалось недостаточно. Следующий матч мы должны начать в состоянии максимальной концентрации, - вселил надежду в фанатов хорватский защитник.

К слову, к «Зениту» так и не приблизился ЦСКА, который уступил в гостях «Локомотиву». Так что сине-бело-голубые продолжают уверенно лидировать в турнирной таблице, опережая армейцев на 5 очков.

Спорт: ФУТБОЛ