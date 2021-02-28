Олег Басилашвили рассказал, за что он благодарен Михаилу Горбачеву2 марта 2021 года исполнится ровно 90 лет со дня рождения Михаила Горбачева – первого и единственного президента СССР. Накануне знаменательной даты «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» попросила оценить «горбачевскую эпоху» Народного артиста СССР, звезду фильмов «Служебный роман» и «Осенний марафон» Олега Басилашвили.По словам Басилашвили, период, когда страной руководил Горбачев, оставил у него в основном положительные впечатления.- Я могу сказать, во-первых, что это был человек «живой», обладающий нормальной речью, а потому способный говорить с народом человеческим , понятным языком, - рассказал знаменитый актер. – Во-вторых, он отлично понимал, что стране нужны экономические и политические изменения – и провозгласил их.Правда, отметил Олег Валерианович, Горбачеву «не хватило духа» на то, чтобы эти самые изменения не только провозгласить, но и воплотить в жизнь. Тем не менее начинание, отмечает Басилашвили, было определенно благое.- Да, реформы, о которых он говорил, принимали и проводили уже совсем другие люди, - констатировал актер. – Но именно Горбачев открыл эпоху гласности, когда положение в стране открыто обсуждалось, люди не боялись и не стеснялись говорить правду и пытались принимать смелые решение. Вот за это я ему очень благодарен.Напомним: ранее «Комсомолка» публиковала большое интервью с Олегом Басилашвили. Знаменитый артист рассказывал, в частности, что в свое время мог стать министром культуры – на эту должность его дважды зазывал Борис Ельцин.