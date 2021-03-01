Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 1 марта 2021 года: количество госпитализаций выросло, темпы затухания эпидемии замедлились

Параллельно с основным развитием событий к мирной жизни возвращаются больницы: уже опустел временный госпиталь в "Ленэкспо", на очереди - ещ четыре стационара. Фото: Олег ЗОЛОТО

Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 1 марта 2021 года особо не радуют. За минувшие сутки, согласно данным оперативного штаба, в Северной столице выявили 939 случаев заражения SARS-CoV-2 – это на 12 меньше, чем днем ранее.

- В общей сложности в Санкт-Петербурге коронарусом с начала эпидемии заразилось 367 177 человек, - уточнили в оперштабе. – 11 077 умерли, из них 38 – за последние сутки. Выздоровели 298 937 - 1 228 за последние сутки.

Лидером в списке городов по уровню заболеваемости по-прежнему остается Москва – за минувшие сутки там заразилось 1 737 человек. Однако Петербург лидирует по абсолютной смертности: в Северной столице она составляет 207 человек на 100 000, а просто в столице – 120, 4.

Последние данные по коронавирусу в Санкт-Петербурге / Фото: Яндекс. Коронавирус

Определенные проблемы видят и в Смольном. Так, согласно еженедельному отчету городского комитета по здравоохранению, темпы затухания эпидемии в Санкт-Петербурге явно замедлились. И, судя по всему, могут остановиться вовсе: по крайней мере председатель комздрава Дмитрий Лисовец заявил, что у нас может «сформироваться плато при довольно высоких показателях заболеваемости». Перерастет ли плато в очередную – уже третью по счету – волну эпидемии, пока не известно.

Повысились (пусть и незначительно – чуть больше, чем на 4 %) и показатели по госпитализации (при том, что обращений за помощью по сравнению с прошлой неделей, наоборот, стало почти на 59 % меньше). Однако вот по этому поводу, судя по всему, можно не волноваться – в Смольном объясняют колебания статистики расширением списка показаний для госпитализации, а не ухудшением ситуации.

В соседней Ленинградской области за минувшие суткизаразились коронавирусом еще 142 человека (35 998 всего), 183 выздоровели (32 461), а восемь скончались (641).