В Санкт-Петербурге бывшая солистка группы Little big Анна Кастнельянос, по предварительной информации, найдена мертвой в своей квартире на Рыбацком проспекте в Санкт-Петербурге. Тело артистки обнаружил волонтер, который ухаживал за ней. Дело в том, что Анна имела третью группы инвалидности, и в последнее время она плохо себя чувствовала. Как рассказывают знакомые девушки, почти все время она проводила в постели.После ухода из группы Little big, фронтеменом которой является Илья Прусикин (Ильич), Кастнельянос открыла свой тату-салон в Петербурге. Для его сотрудников новость о смерти Анны стала шоком.- Говорят, да, она скончалась, но причины ее смерти пока неизвестны, - рассказал \\"КП-Петербург\\" сотрудник салона Сергей.Еще одна сотрудница салона Ирина заявила \\"КП-Петербург\\", что пытается связаться с сестрой Анны, чтобы выяснить, что с ней произошло.Однако, предварительно, смерть актрисы не носит криминального характера. Поклонники Анны, тем временем, выражают соболезнования на страницы актрисы в социальной сети.- Прощай, Аннушка, - пишут поклонники. - Земля тебе пухом. Вечная память.Анна стала популярна благодаря своей необычной внешности. Рост актрисы составлял 129 сантиметров. Но это не мешало ее творческой карьере. Однако диагноз ахондроплазия все же мешал Анне в обычной жизни. Она пыталась бороться со своим недугом. Поклонники называли ее \\"маленькая мисс счастье\\".