Умерла Анна Кастнельянос, бывшая солистка Little big

Анна Кастнельянос была солисткой Little big до всемирной славы группы. Фото: кадр из фильма

Поклонники популярной группы Little big шокированы трагическим известием: утром 1 марта 2021 года стало известно, что умерла бывшая солистка коллектива Анна Кастнельянос. Ее тело нашли в ее квартире в Рыбацком в Санкт-Петербурге, официальной причины смерти актрисы пока нет, но известно, что женщина последние месяцы сильно болела и практически не выходила из дома.

Анна Кастельянос начинала солисткой в Little big вместе с Олимпией Ивлеевой - девушки-карлики были «фишкой» команды Ильи Прусикина. Но к 2018 году в коллективе изменилась атмосфера, Анна и Олимпия ушли со сцены. Кастельянос после этого пробовала себя в кино, вела блог, а в итоге вовсе пошла в бизнес - открыла в Петербурге студию тату. Сотрудники Кастельянос подтвердили печальную весть, но пока не знают обстоятельств произошедшего.

Известно, что Анна Кастнельянос родилась в Ленинграде, ее мать русская, а отец - кубинец. Анна имела инвалидность 3 группы.

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