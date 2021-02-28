Идеальная недвижимость: какой должна быть квартира, чтобы в ней хотелось жить

У каждого человека свое представление об идеальной квартире. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Каждый из нас мечтает об идеальной квартире. И у каждого - свое понимание идеала. И все-таки мы попытались создать хотя бы абстрактный образ квартиры мечты, ведь некоторые признаки одинаково важны для всех. Надеемся, что потенциальным покупателям недвижимости наша подборка поможет сделать правильный выбор.

В ПЕТЕРБУРГЕ И СВОЯ

Представление об идеальной квартире - ее площади, местоположении, этажности, у каждого человека меняются с возрастом. Но есть базовые вещи, которые чаще всего неизменны.

- Самое главное качество квартиры мечты - то, что она должна быть в Петербурге и своя, - считает начальник отдела продаж компании «БФА-Девелопмент» Светлана Денисова.

ПОДХОДИТ ВСЕМ

Как мы уже сказали, у каждого человека свое представление об идеале. Даже в одной семье каждый по-своему представляет идеальную квартиру.

- На мой взгляд, квартира мечты - это такая организация жилого пространства, которая позволяет всем членам семьи жить так, как им нравится, удобно, комфортно. И если уж мы говорим о квартире мечты, то мы должны выходить за рамки только квартиры. Имеет значение и парадная, и двор, и квартал. Это важные составляющие комфорта, которые влияют на восприятие жилья, - говорит генеральный директор агентства недвижимости ГК «КВС» Анжелика Альшаева.

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ

В кризисные времена на первичном рынке появляется тенденция сокращения площади продаваемых квартир. Люди стараются сохранить свои сбережения и вкладываются в покупку жилья небольшой площади.

- В целом же прослеживается тенденция к увеличению площадей, и это вполне разумно. Важный тренд - квартира уже давно перестала быть местом для сна, а ситуация с коронавирусом показала, что наше жилье должно быть максимально функциональным. Хорошо, если в нем можно выделить место и для отдыха, и для работы, и для общения, - продолжает Светлана Денисова. - Для петербуржцев с нашим непростым климатом просто необходимы гардеробные и кладовые. Там можно хранить не только сезонную одежду, но и велосипеды, самокаты, лыжи.

УДОБНАЯ

Жители мегаполиса стали больше ценить возможность проводить время с близкими, и это сказалось на покупательских предпочтениях.

- Мы в основном продаем семейные квартиры и сейчас замечаем тенденцию, что выбор покупателей падает на европланировки с большими кухнями-гостиными, чего не было еще лет 10 назад. И если раньше пропорция таких квартир была 50/50, то сейчас 80% квартир проектируется с большими кухнями-гостиными. Кухня перестает быть просто техническим помещением, сейчас это место для семейного общения, встреч с друзьями, отдыха. Думаю, это тренд нового времени, когда семья хочет проводить время вместе, - говорит Анжелика Альшаева.

С КРАСИВЫМ ВИДОМ

Многие покупатели жилья мечтают о красивых видах из окон.

- В идеале, если это виды на исторический центр или воду, как у нас в квартале «Огни залива». Люди хотят получить ощущение открытого пространства, для них это важно, - говорит Светлана Денисова. - В последнее время покупатели стали выбирать квартиры с просторными балконами и лоджиями. Многие планируют организовать там место отдыха.

Все больше покупателей за красивыми видами и психологическим комфортом едет в малоэтажные проекты.

- В нашем проекте «Ясно.Янино» большим спросом пользуются квартиры с видом на лес, а сам малоэтажный формат привлекает все больше жителей мегаполиса, особенно семей с детьми, - добавляет Анжелика Альшаева.

ЗАЕЗЖАЙ И ЖИВИ

В лидерах спроса сегодня квартиры с готовой отделкой от застройщика. Возможность заехать в новое жилье сразу после получения ключей крайне востребована.

- Качество отделки от застройщика заметно выросло, а новосел, заезжая в свое новое жилье, экономит на ремонте. Сегодня многие покупают жилье в ипотеку и не у всех покупателей есть время и лишние средства для проведения ремонта, - говорит Светлана Денисова.

- Конечно, каждому человеку хочется сделать ремонт и интерьеры новой квартиры «под себя». Но это можно воплотить в жизнь с помощью мебели. Мы, например, предлагаем нашим покупателям услугу по меблировке от наших партнеров. Новоселы могут создать собственный дизайн и воспользоваться скидками, - добавляет Анжелика Альшаева.