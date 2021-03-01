Чистые лапки: как я тестировала кошачий наполнитель для туалета Cat's Best

Красавица Ида готовится к эксперименту. Фото: Надежда Стрельцова.

Все владельцы домашних животных желают своим питомцам самого лучшего, балуют их вкусняшками и игрушками, внимательно следят за состоянием шерсти и здоровья. Мне посчастливилось стать хозяйкой прекрасной кошки по имени Ида - шестилетнего мейн-куна. Характер у нее, как и полагается породе, золотой, не считая утреннего террора, когда ей срочно хочется есть. Несмотря на свой суровый вид, Ида очень компанейская кошка, буквально как собака везде бегает за мной по пятам, принимает участие во всех моих домашних делах, начиная от уборки и заканчивая приготовлением пищи. Увы, у нее есть один грешок - воровство остатков еды из мусорного ведра и собачьей миски, что нередко приводит к «неприятностям» в туалете. Один из таких – сильный запах после того, как она следает свои дела. Поэтому в нашем случае без наполнителя для лотка не обойтись.

Эксперименты я ставила разные: строгала газеты, но убирать их сплошная мука, пробовала силикагель, который вызывал у кошки аллергию. В итоге выбрала древесные гранулы. Они отлично скрывают резкий запах, не содержат химических добавок и, что для меня немаловажно, являются полностью биологически разлагаемым продуктом. Но и здесь есть свои заморочки: некоторые из них сильно разбухают, из-за чего решетка лотка поднимается, и Иде, чтобы облегчиться, приходится балансировать на этой качающейся конструкции.

Ида не переносит наполнители с химией – сразу начинается аллергия. Фото: Надежда Стрельцова.

В итоге в поисках идеального наполнителя для чистых и душистых лапок я решила протестировать древесный Cats Best Original. Он, по словам производителя, не содержит искусственных химических добавок, не пылит, производится из вторичного древесного сырья.

Вообще я немного побаиваюсь подобных экспериментов. Кошки - создания удивительные, они порой резко реагируют на любые изменения в их привычной жизни и могут начать выражать свое недовольство сменой места туалета, например, на ваши любимые тапки. Поэтому для меня было важно, чтобы новый наполнитель Иде понравился, не вызвал стресса или аллергии. Ну и для себя лично, хотя я и насыпают гранулы под решетку, чтобы они не цеплялись к лапам, - хотелось бы поменьше грязи.

- Ида, пойдем покажу, что я тебе принесла, - позвала я кошку.

Киса внимательно на меня посмотрела и засеменила за мной. Вместе мы открыли упаковку и насыпали на дно наполнитель, словно из опилок, ровным слоем примерно в сантиметр, чтобы легко закрыть его решеткой, а заодно проверить, как небольшое количество справится с потоками жизнедеятельности мейн-куна.

Новый наполнитель успешно протестирован, Ида довольна результатами. Фото: Надежда Стрельцова.

Ида сначала выказала свое недовольство сыпучей смесью, но все же подошла поближе и начала с заметным интересом изучать содержимое. Убедившись, что все в порядке, села рядом и зажмурила глаза.

Признаюсь честно, в силу занятости и некой рассеянности, кошачий туалет на вопрос, пописала или нет, я проверяю не каждый день. Все остальное убираю мгновенно. Забегавшись, я спохватилась только на третий день. Дай, думаю, проверю, ведь ни неприятного запаха мочи, ни бугорков от вздувшихся гранул я не заметила. Ида тоже пришла со мной инспектировать лоточек. Под решеткой оказался ровный плотный слой использованных опилок. Ту часть, что уже была спрессована, я легко подцепила лопаткой и выкинула. И, о счастье, при этом они не начали рассыпаться и падать на пол.

Сама же Ида без каких-либо возражений приняла новый наполнитель (все тапки после эксперимента остались целы). Аллергии нет, грязи нет, лапки чистые и душистые. Эксперимент удался!

Аллергии нет, грязи нет, лапки чистые и душистые. Фото: Надежда Стрельцова.

Плюсы:

- отсутствие запаха

- хорошо скрывает запах мочи

- хорошо впитывает

- легко убирать

- натуральный

- не вызывает аллергию.

Минусы: неудобно открывать упаковку