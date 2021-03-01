Петербургские коты заступили на новую работу в городские театры и парк

Петербургские коты заступили на работу в театры Фото: Олег ЗОЛОТО

В самый кошачий день в году, 1 марта 2021 года, в Санкт-Петербурге состоялось замурчательное событие. Сразу три котика заступили на должность хранителей театров и парка города. Новые смотрители учреждений культуры - воспитанники "Республики кошек и котов" - выбирались с особой тщательностью, ведь им предстоит очень ответственная работа: следить за порядком, проводить профилактику мышей и крыс, а также создавать замечательное настроение для новых коллег-людей.

Передача хвостатых работников проходила при полном параде в присутствии вице-губернатора города Фото: Олег ЗОЛОТО

Передача котиков прошла торжественно, в присутствии вице-губернатора города Бориса Пиотровского, а также представителей учреждений культуры, куда сегодня отправятся "мягкие лапки" - художественного руководителя Молодежного театра на Фонтанке Семена Спивака и директора театра Ольги Романецкой, художественного руководителя Театра Эстрады имени Аркадия Райкина Юрия Гальцева и директора театра Юлии Пости, а также директора Центрального парка культуры и отдыха имени С.М. Кирова Павла Селезнева.

- Мы серьезно подходим к передаче наших воспитанников. Обязательно проводим собеседование, выбираем человека в учреждении, ответственного за кота, - отметила директор "Республики котов и кошек" Анна Кондратьева.

Фиона немного засмущалась от большого внимания со стороны прессы Фото: Олег ЗОЛОТО

Так, рыжая Фиона отправилась наводить порядок в парк имени Кирова, белый с черной "маской" Яша - в театр имени Райкина, а черная с "бабочкой" Бэтти будет работать в театре на Фонтанке.

Каким будет распорядок рабочего дня у котов, пока что неизвестно. Сначала им надо обосноваться, а там хвостатые сами решат, какие обязанности возьмут на себя.

Яша уже готовит план рабочего распорядка Фото: Олег ЗОЛОТО

- В первую очередь, пусть отдыхают и радуют нас, - отметил Юрий Гальцев.

По словам Анны Кондратьевой, коты очень хорошо приживаются в театрах и музеях города. Сейчас они будут уже не только в Эрмитаже, но и Капелле Санкт-Петербурга, Петропавловском соборе, Филармонии джазовой музыки, нескольких филиалах библиотеки им. В.В. Маяковского и многих других.

А Бэтти просто не терпится побыстрее заступить на службу Фото: Олег ЗОЛОТО

- В Петербурге исторически любят котов. Мы самый прогрессивный город, у нас культурная столица, много музеев, театров, в том числе мы активно взаимодействуем с котами, которые стали жителями объектов культуры, - отметил Борис Пиотровский.

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