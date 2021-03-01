«Поила нас и предлагала взрослые игры»: Школьница из богатой семьи организовала вписку с шестью парнями и обвинила их в изнасиловании

Парней обвиняют в изнасиловании Фото: СОЦСЕТИ

В Петербурге разворачивается история, смутно напоминающая дело Дианы Шурыгиной. 16-летняя школьница Анна (все имена изменены, - прим.ред.), учащаяся в Нью-Йорке, устроила вписку в своей элитной квартире на Крестовском острове. Девушка, по словам друзей, закупила алкоголь и пригласила к себе шестерых парней (все из обеспеченных семей), обещая взрослые игры. Подростки оттянулись, а позже на них написали заявление об изнасиловании. Местный следователь не стал арестовывать парней, но глава СКР Александр Бастрыкин, узнав об этой истории, взял дело под личный контроль.

После случившегося Анна раздает интервью, подробно рассказывая, как она стала жертвой изнасилования. Молодые люди, наоборот, все это время молчали, так как по их версии, все произошло по обоюдному согласию. Кто из них говорит правду - установит следствие. «Комсомолка» в свою очередь впервые представляет версию парней о том, что произошло той ночью.

«ПОПАЛА В БОЛЬНИЦУ С ТРАВМАМИ»

Вписка золотой молодежи прошла в элитной квартире 22 февраля. Мать 16-летней Ани оставила ее одну в квартире, а та решила воспользоваться моментом и организовала вечеринку. Причем, позвала она не только знакомых ребят, но и их друзей, с которыми до этого не виделась.

- Со слов матери девушки, 22 февраля около 01:00 трое малознакомых мужчин, находясь в гостях, изнасиловали ее дочь, - сообщает источник «КП-Петербург». - По подозрению в совершении преступления задержаны трое парней 19, 18 и 17 лет. В ходе обыска были изъяты трусы, бюстгальтер, бутылка с водой.

После того, как в полицию поступило заявление от мамы Анны об изнасиловании, в МВД пришла и телефонограмма из больницы.

- У девушки тупая травма половых органов, ссадины и разрыв девственной плевы. В удовлетворительном состоянии она отпущена домой, - добавил источник «КП-Петербург».

Следователи допросили задержанных и отпустили. В итоге информация об инциденте дошла до главы СКР Александра Бастрыкина.

- Глава ведомства поручил руководителю управления кадров СК России провести служебную проверку в отношении следователя ГСУ СК России по Санкт-Петербургу в связи с тем, что подозреваемым в изнасиловании девушки не была избрана мера пресечения, - сообщили в СКР.

«САМА КУПИЛА АЛКОГОЛЬ И ПРЕДЛОЖИЛИ ИГРЫ»

По уголовному делу проходят трое парней. Однако на вечеринке их было шестеро. По их словам, Анна сама хотела развлечься по-взрослому.

- Анна позвала Антона и Орхана к себе, когда узнала, что ее мать уезжает отдыхать, - рассказала «КП-Петербург» подруга Антона. – Она попросила собрать еще ребят. В итоге Антон позвал своих друзей, согласовав это с Аней: Артура, Матвея, Степу, Колю. Ребята собрались у нее. Аня говорила Антону, что будут «игры 18+», танцовщицу закажет и за алкоголь платила она сама. К моменту, когда приехали Артур, Степа, Матвей (Коля приехал отдельно), игр они никаких не застали, но присутствовали, когда Аня вызвала танцовщицу - женщина в возрасте в костюме свиньи, она не раздевалась, просто в костюме была. Артур все время проводил с мальчиками в комнате. Аня весь вечер оказывала знаки внимания Антону. В какой-то момент она попросила его отнести ее в комнату, заигрывая с ним. Он ее отнес, они целовались и обнимались там, ребята заходили пару раз в комнату и видели, что все в порядке. После этого Антон вышел из комнаты и туда зашел Матвей, а позже вышел оттуда. После этого Антон, по словам подруги, вновь пошел в комнату к Анне.

- Мальчики также заходили туда пару раз, Анна и Антон не особо обращали на них внимания. Но ребята видели, что все в порядке, Анне не было плохо, - продолжает подруга Антона. - После этого всего она нормально себя вела, дружелюбно, без каких-либо намеков, что ей что-то не понравилось. Утром также все было в порядке, они вместе убирались, пили чай. Когда все ушли, Анна говорила с Антоном в соцсетях. Она писала, что «никто ни на кого не в обиде». Все материалы переписки у нас есть.

«ВСЕ БЫЛО ОБОЮДНО!»

Сам главный герой этой истории – Антон - называет заявление об изнасиловании клеветой. Его слова передала подруга.

- Все у нас было по обоюдному согласию и по инициативе девушки, - делится словами Антона подруга. - Есть видео-подтверждение, как она нас возбуждала интимными игрушками, целовала на видео, при свидетелях звала в комнату уединиться. Также перед тусовкой в переписке обозначила, что там будут игры 18+ и что надо позвать мальчиков. После нашей связи она нас поблагодарила за вечер и подарила алкоголь. Позже сказала, что рада, что все провели время хорошо, спросила, как мое здоровье. Во всех СМИ пишут про трех ребят. По факту с ней был только я и Матвей. Артур является свидетелем, почему его приплели как участника - непонятно. К слову, в отделении полиции мать девушки угрожала свидетелю родственной связью с высоким чиновником, хватала за горло и применяла насилие.

Обоюдное согласие подтверждает и друг Антона Руслан. Его слова «КП» передала подруга Сергея.

- На меня и моих друзей все новостные СМИ повесили клеймо «насильник», - негодует Руслан. - Я считаю, что все должны узнать правду. Я никак к этому не причастен. Я большую часть времени проводил со Степой. Аня вела себя в целом очень вызывающе, особенно по отношению к Антону. Она попросила его унести ее в комнату, они остались наедине. Никаких признаков насилия я не заметил. Я иногда заходил в ту комнату, где они были, видел, как Анна лежала, обнималась и целовалась с Матвеем.

Сейчас СКР возбудил уголовное дело. Следователи разбираются – было ли изнасилование. «Комсомолка» обратилась к самой Анне за комментарием, однако ответа пока не получила.

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