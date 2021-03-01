Схватка между юбиляром 2021 года Александром Невским и хозяином Лубянской площади Феликсом Дзержинским завершилась ничьей. После народного голосования, в котором два претендента на место на Лубянской шли ноздря в ноздрю, мэр Москвы Сергей Собянин решил оставить площадь в нынешнем виде. Ведь памятники «должны не раскалывать, а объединять общество».Но не прошло и суток, как сторонники спасения Железного Феликса из закромов московского «кладбища свергнутых памятников», «Музеона», подобрали для него новое место – центр Санкт-Петербурга. Идею «по наказу петербуржцев» озвучил «Национальный комитет +60», созданный в 2012 году в связи с празднованием юбилея президента Владимира Путина.– Именно в Питере появились первые органы госбезопасности! В памяти народа – и тайная канцелярия Петра, и охранное отделение с отдельным корпусом жандармов, – напомнили инициаторы переезда Дзержинского в город трех революций. – По мнению экспертов, памятник вполне можно установить в Александровском саду у здания ВЧК.Сейчас в здании, где с декабря 1917-го по март 1918-го располагалась Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем, созданная и возглавленная Дзержинским, работает Музей истории политической полиции и органов государственной безопасности.Инициаторы установки монумента уже обратились к мэру Москвы с просьбой передать скульптуру Петербургу.– Полагаем, что губернатор Петербурга Александр Беглов и спикер ЗакСа Вячеслав Макаров сумеют-таки открыть к 9 Мая памятник Железному Феликсу, – намекают в организации. – Однозначно, необходимые средства будут собраны в течение месяца.Впрочем, пока в Комитет по культуре Санкт-Петербурга, заведующий памятниками города, предложений по установке Дзержинского напротив Адмиралтейства не поступало.– Я не против памятника Дзержинскому: это же не пивной ларек и не точка работы проституток. У Дзержинского есть масса положительных черт: он был неподкупным, выступал против махинаций, ни копейки народных денег к его рукам не прилипло. Но надо объективно смотреть на вещи. Никакого отношения ни к Александровскому саду, ни к Адмиралтейству эта личность не имеет, – констатирует историк Петербурга Сергей Лебедев. – Да, через дорогу есть здание ВЧК. Но на этом месте уже есть другой памятник – памятник первому петербургскому трамваю.В историческом центре Северной столицы уже есть три адреса памяти Дзержинского: один монумент установлен в Адмиралтейском проезде на территории Высшего военно-морского училища, которое носит его имя; бронзовая статуя стоит на Шпалерной улице; на здании ВЧК со стороны Гороховой улицы, которая в советское время именовалась улицей Дзержинского, висит мемориальная доска. До 1992-го еще один, третий, памятник стоял в Лопухинском саду, но был разбит при демонтаже.СПРАВКА «КП»:Памятник основателю ВЧК Феликсу Дзержинскому работы скульптора Евгения Вучетича и архитектора Григория Захарова открыли в Москве, на Лубянской площади, в 1958 году. Простоял он вплоть до вечера 22 августа 1991 года. С тех пор, по решению Моссовета, бронзовый монумент находится в парке искусств «Музеон».