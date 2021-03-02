Первые подснежники расцвели в Петербурге в первый день весны

Первые подснежники расцвели в Петербурге 1 марта
Фото: СОЦСЕТИ
Несмотря на то, что в Санкт-Петербурге еще ожидаются холода, весна все же пришла. В первый день марта жители города заметили нежные подснежники. Маленькие бутончики, борясь с наледью и снегом, выбрались наружу, навстречу солнцу. Об этом рассказали жители Северной столицы в социальной сети 1 марта 2021 года.
Нежные цветы заметили жители Московского района
Фото: СОЦСЕТИ
- С 1 днем весны, - поздравила всех Светлана Косачева и опубликовала фотографию цветов.
Однако не все поверили женщине, решив, что она опубликовала старое фото.
- Эта фотография реальная. Сделала сегодня утром на проспекте Космонавтов около дома 29/1, - отметила петербурженка.
Однако ее слова подтвердили и другие горожане. Оказывается, первые весенние цветы, пробирающиеся сквозь снег заметили и на Варшавской улице в том же Московском районе.Однако там бутончики еще не видно.
В Ботаническом саду и вовсе целая "грядка" весенних цветов
Фото: СОЦСЕТИ
Зато в Ботаническом саду Петербурга подснежники уже вовсю радуют своей красотой. Там выглянули десятки цветочков, предвещая начало прекрасной весны.
Напомним, что в ближайшие дни в городе снова похолодает. По прогнозам синоптиков, морозы еще точно простоят в Петербурге до середины марта. Остается надеяться, что со второй половины придет тепло и город расцветет.