«Не хотела сниматься и рыдала в кадре»: Как Оксана Акиньшина дебютировала в фильме «Сестры»

Акиньшина не особо стремилась сняться в ленте Фото: кадр из фильма

Культовому фильму Сергея Бодрова-младшего «Сестры» исполнилось в феврале этого 20 лет. Картина стала не только дебютной режиссерской работой знаменитого артиста, но и прощальной. Актер планировал продолжать свою карьеру, но судьба распорядилась иначе. Артист погиб в горах Владикавказа во время съемок фильма «Связной». Однако картина, снятая Бодровым, вмиг стала культовой и встала на одну полку с его знаменитым «Братом» Балабанова.

Фильм стал дебютным не только для Бодрова, но и для известной теперь актрисы Оксаны Акиньшиной, которую тогда никто даже не знал. Акиньшина пришла на пробы к Бодрову от модельного агентства. Ей было 13 лет. Она не особо стремилась попасть на экран и стать артисткой, но руководство настояло на ее пробах, а Бодрову ее нрав пришелся по душе.

Задача Бодрова была - уговорить Акиньшину Фото: кадр из фильма

- Оксана не рвалась в актрисы, но это не имело значение, - рассказывал «КП»-Петербург» продюсер фильма Сергей Сельянов. - Бодрову была нужна актриса, «которая та самая». Нужно было уговорить ее любой ценой.

Оксана показала себя потрясающе. Ей восхищалась вся съемочная площадка. У девушки с первого раза получилось зарыдать в кадре.

Юные актрисы прекрасно показали себя в фильме Фото: кадр из фильма

- Это первая роль Оксаны Акиньшиной, и уже тогда было понятно, что она очень одарена, - поделилась с «КП»-Петербург» Татьяна Колганова. - Они вместе с Катей Гориной (сестра по фильму) были очень подвижные девочки. Гармонично нам подыгрывали. Когда мы расставались и уезжали по сценарию фильма, мы с Татьяной Ткач заплакали в кадре, и девицы тоже давай рыдать рядышком!

Сейчас Оксане 33 года. И те случайные пробы сделали из нее известную звезду. Актриса снялась даже в голливудском фильме «Превосходство Борна» вместе с Мэттом Деймоном. Правда, слава сделала свое. Оксана редко дает интервью. На вопросы «КП» о ее дебютном фильме, она отвечать отказалась.

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