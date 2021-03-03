Пандемия многих оставила без заработка. В основном пострадали работники торговли, сферы услуг и транспортной отрасли. Но с проблемами столкнулись и представители востребованных профессий. Одних отправили в вынужденный отпуск, у других уменьшилась зарплата. Поэтому сейчас, когда ограничения постепенно снимают, люди все чаще приступа- ют к поиску новой работы, только теперь ищут вакансии с белой зарплатой, хорошим соцпакетом и льготами для работников. Такие предложения в Петербурге есть. Например, в судостроительной отрасли.Стабильное развитиеСудостроение стало одной из немногих отраслей петербургской экономики, которая в кризис не только не просела, но и подтянула общегородские промышленные показатели. Так, в 2020 году, по данным Петростата, судостроительная отрасль показала рост объемов производства в Петербурге на 7,1 процента по сравнению с соответствующим периодом 2019-го, тогда как индекс промышленного производства в городе в целом снизился на 3,7 процента.Во многом судостроителям Петербурга помогла государственная поддержка - городские предприятия сегодня загружены заказами, как гражданскими, так и военными. Поэтому в разгар первой волны коронавируса судостроительные предприятия не закрывались ни на один день. В прошлом году в Петербурге спустили на воду девять судов, а до 2024-го на городских верфях будет построено двадцать два корабля.Одно из самых успешных предприятий отрасли - Адмиралтейские верфи. Сейчас предприятие реализует программу по постройке двух серий подводных лодок и серии патрульных кораблей ледового класса для Военноморского флота России. Также ведется строительство серии из десяти больших морозильных рыболовных траулеров и не имеющей аналогов в мире ледостойкой самодвижущейся платформы «Северный полюс». Портфель заказов сформирован до 2024 года. Строительство всех кораблей и судов должно завершиться в намеченные сроки.Люди нужныРост заказов на верфях привел к дефициту кадров, хотя зарплаты в отрасли значительно превышают средние показатели региона. Сегодня все городские и областные предприятия загружены, нужны опытные специалисты. В первую очередь требуются рабочие и квалифицированные технические специалисты. Большим спросом пользуются инженеры различных специализаций, операторы станков, сборщики, сварщики, слесари, мастера, токари. Активно набирают сотрудников и Адмиралтейские верфи - предприятию требуется около двухсот высококвалифицированных рабочих основных судостроительных специальностей 3, 4, 5 и 6-го разрядов. Это сборщики корпусов металлических судов, трубопроводчики судовые, слесари-монтажники судовые, электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования, машинисты портального крана.Уверенность, гарантии…Самый главный плюс работы на крупном предприятии в нынешних экономических реалиях - это стабильность, белая заработная плата и социальные гарантии. Адмиралтейские верфи предлагают своим сотрудникам стабильную и высокую, до 120 тысяч рублей, заработную плату, а также полный социальный пакет, в который входят оформление полиса добровольного медицинского страхования и отдых по льготным ценам на загородных базах отдыха предприятия. Кстати, отдыхать за городом могут не только работники верфей, но и их семьи. Для взрослых это две базы отдыха на Карельском перешейке. Одна из них расположена на берегу Большого Боркова озера, одного из красивейших мест Карельского перешейка, другая - на берегу Финского залива, недалеко от города Приморска. Дети сотрудников могут отдохнуть в оздоровительном лагере «Адмиралтеец», который расположен в поселке Сиверский на берегу реки Оредеж.Поскольку судостроение остается одной из отраслей с тяжелыми условиями труда, в качестве компенсации работникам гарантированы дополнительный оплачиваемый отпуск, доплаты за вредные условия труда и доступное современное медицинское обслуживание в медицинском центре предприятия. Если работать в Петербурге захотят жители Ленобласти или иногородние граждане, предприятие компенсирует им проезд до Петербурга и прожи- вание в общежитии.…и комфортУсловия труда - важный пункт при устройстве на работу. Само слово «завод» многих, особенно молодых, горожан пугает. Хотя современное предприятие - это комфортные условия труда и множество инструментов, облегчающих физический труд. К примеру, на Адмиралтейских верфях по плану реконструкции предприятия ведется работа по модернизации производства - строятся и вводятся в эксплуатацию новые участки, закупается новое, современное автоматизированное оборудование и станки, имеющие программное управление. Активно реализуется система организации и рационализации рабочего пространства 5S.А еще работники предприятия имеют возможность заниматься в спортивных секциях и физкультурно-оздоровительных комплексах на территории предприятия. Ежегодно проводится заводская спартакиада.СПРАВКААО «Адмиралтейские верфи» - первое промышленное предприятие Санкт-Петербурга. В прошлом году ему исполнилось 316 лет. За это время со стапелей завода сошло более трех тысяч кораблей и судов, обеспечив адмиралтейцев работой и достойной заработной платой. Сегодня Адмиралтейские верфи - базовое предприятие судостроительной отрасли, центр неатомного подводного кораблестроения России. В настоящее время в строительстве, помимо гражданских заказов, находятся две серии подводных лодок и серия патрульных кораблей ледового класса для ВМФ РФ. Численность коллектива - более семи тысяч человек.КОНКРЕТНОАО «Адмиралтейские верфи» требуются высококвалифицированные рабочие основных судостроительных специальностей 3-6 разрядов:- рубопроводчик судовой;- сборщик корпусов металлических судов;- оператор сушильных установок;- слесарь-монтажник судовой;- регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов;- строитель кораблей;- электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования;- машинист портального крана.АО «Адмиралтейские верфи»Санкт-Петербург, набережная реки Фонтанки, 203.Тел.: 8 (812) 313-81-83 (доб. 1).-mail: oup@ashipyards.comwww.admship.ru