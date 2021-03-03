«Рынок животных не при чем»: эксперт ВОЗ раскрыл правду о происхождении коронавируса

Владимир Дедков сомневается, что главный вирус 2020 года вырастили в лаборатории. Фото: Артем КИЛЬКИН

64 % россиян убеждено в том, что коронавирус SARS-CoV-2 имеет искусственное происхождение и является «биологическим оружием». Об этом говорит недавний опрос, проведенный «Левада-центром». Заместитель директора НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Владимир Дедков, в составе миссии ВОЗ занимающийся расследованием происхождения вируса, рассказал «Комсомолке» в Петербурге», сколько правды в этом предположении.

По словам Дедкова, для начала нужно отделить зерна от плевел: «искусственное происхождение» - это одно, «биологическое оружие» - совсем другое.

- Что касается использования SARS-CoV-2 в качестве биологического оружия, то эта версия, конечно, не выдерживает никакой критики, - отметил ученый. – Я даже не совсем понимаю, на чем она основана, и на чем основана убежденность людей в том, что такое может быть. Все дело в том, что наш с вами пресловутый вирус отнюдь не является подходящим кандидатом на роль биологического оружия. Им невозможно управлять. Биологическое оружие всегда должно иметь определенную «выборку» целей и поддаваться контролю. SARS-CoV-2 на данный момент не способен контролировать никто. Поэтому использование нового коронавируса в качестве биооружия является бессмысленным.

Подтверждений гипотезам «человеческого вмешательства» в эволюцию SARS-CoV-2 ученые на данный момент не нашли. Фото: Артем КИЛЬКИН

Что касается искусственного происхождения SARS-CoV-2, то эта версия, по словам Дедкова, чуть менее неправдоподобна.

- Гипотетически современные молекулярные технологии позволяют синтезировать искусственные вирусы, - объясняет «Комсомолке» в Петербурге» ученый. – Но это дело очень непростое, и к тому же в этом нет ни малейшей целесообразности – незачем кому бы то ни было синтезировать искусственные вирусы с неопределенными свойствами при наличии большого количества вирусов естественного происхождения, свойства которых изучены. Другой вопрос, что природный вирус можно искусственно изменить – то есть, скажем так, ускорить его эволюцию в лабораторных условиях. Такие предположения относительно SARS-CoV-2 тоже возникали, но все они в итоге оказались опровергнуты.

В китайском городе Ухань, который считается эпицентром распространения нового коронавируса, отмечает Дедков, действительно есть институт вирусологии под руководством Китайском академии наук, в котором, помимо прочего, изучается экология коронавирусов. Одна из многочисленных конспирологических теорий крутилась как раз вокруг этого самого института – якобы оттуда SARS-CoV-2 и «сбежал» во внешний мир. Однако Владимир Дедков с миссией ВОЗ лично посетил институт и лабораторию и не нашел никаких признаков «утечки».

- Это абсолютно современная, надежная лаборатория, построенная в соответствии с последними достижениями науки и техники, - констатирует ученый. – Запустили ее относительно недавно, до этого строили восемь лет. Там соответствующий класс защиты, квалифицированный персонал, все исследования проводятся в строгом соответствии с регламентом, поэтому ни о какой «плохой организации», которая могла бы привести к утечке вируса, речи не идет.

Одним словом, подтверждений гипотезам «человеческого вмешательства» в эволюцию SARS-CoV-2 ученые на данный момент не нашли. Поэтому основной является версия о его природном происхождении.

- В природе вообще циркулирует огромное количество коронавирусов, - рассказывает Дедков. – Они существуют в животных-хозяевах, видоизменяются, мутируют, эволюционируют. Это все совершенно естественные процессы, они были, есть и будут. Кроме того, сравнительно недавно ученые выделили сразу четыре коронавируса, очень похожих на SARS-CoV-2, из летучих мышей, и пятый – из панголинов. Поэтому логично предположить, что и он сам SARS-CoV-2 зародился изначально в летучей мыши, а уже потом перешел к человеку напрямую, или через промежуточного хозяина – другое животное.

Опрос показывает: 64 процента россиян считают ковид творением человека. Фото: Олег ЗОЛОТО

При этом, отмечает ученый, теория о том, что изначально вирус «возник» на рынке морепродуктов в Ухане, где продавали свежую рыбу и мясо (в том числе экзотических животных), не подтвердилась.

- Как показали исследования, 40 % первых, еще декабрьских больных, у которых подтвердилось заражение SARS-CoV-2, никогда не были на этом рынке и не имели среди родственников и друзей кого-то, кто был, - объясняет Владимир Дедков. – Другими словами, сейчас мы можем говорить лишь о том, что на рынке произошла первая крупная вспышка. Источник же вируса находился где-то еще. Невозможно сейчас отследить все цепочки, поднять и изучить все случаи пневмонии, с которыми сталкивались китайские врачи за последние год-полтора.

Так что местоположение источника пока не известно. Чтобы его установить, потребуются дополнительные масштабные и сложные исследования – и не факт, признается наш собеседник, что они вообще дадут результат.

- Пока что наиболее вероятной ВОЗ признает версию о том, что вирус изначально зародился в летучих мышах, потом через какого-то промежуточного хозяина, через какое-то животное, «перескочил» на человека и вызвал пандемию, - констатирует ученый. – На втором месте – гипотеза передачи вируса напрямую от летучей мыши к человеку.

Чтобы подтвердить их, объясняет Владимир Дедков, нужно найти природный очаг SARS-CoV-2 и животное-хозяина. Но его вполне может и не существовать: возможно, в летучих мышах вирус образовался, перешел к человеку, а природный очаг не сформировался. В этом случае обнаружить его в природе не получится

- Сейчас нам более-менее точно известно лишь время его появления – ноябрь 2020 года, - заключает эксперт. – Все остальное, мы надеемся, покажет дальнейшее изучение вопроса. Но, оговорюсь, что в процессе наблюдений мы можем получить какие-то принципиально новые данные – и тогда всю концепцию придется радикально менять.