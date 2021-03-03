Памятник хореографу-озорнику Юрию Громову открыли в Петербурге

Чествовать Юрия Иосифовича пришли академик Александр Запесоцкий, Народный художник России Григорий Ястребенецкий и Народный артист Советского Союза Олег Виноградов. Фото: Артем КИЛЬКИН

Два с половиной года назад кафедре хореографии Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов - той самой, что дала высшее образование звездам Мариинского театра Анатолию Сапогову и Юлии Махалиной, - присвоили имя Юрия Громова. А теперь в ее стенах появился скульптурный портрет выдающегося педагога и балетмейстера. Бюст работы Народного художника России Григория Ястребенецкого отлили из бронзы специально к 60-летию знаменитой кафедры, у истоков которой стоял балетмейстер и которую возглавлял целых 49 лет.

- Фото: Артем КИЛЬКИН

Объединяющий полюса

- Юрий Иосифович основал первую в Ленинграде кафедру, которая давала высшее образование в области хореографии, - напомнил ректор СПбГУП, академик Александр Запесоцкий. - Вслед за ней в вузах страны появились еще 34 такие кафедры, объединяющие методику преподавания классической хореографии и русский народный танец.

По сути, Громов первым в СССР смог объединить то, что до него считалось несоединимым.

- Он обладал даром предвидения. С подачи Громова в традицию кафедры вошло создание театра танца, и сейчас, спустя 60 лет, мы видим, что именно к этому стремятся все крупные балетмейстеры, - подчеркнула коллега Громова, знаменитый театральный критик и доктор искусствоведения, почетный профессор СПбГУП Дженни Катышева. - Мы видим, как во всем мире развивается направление, объединяющее классику, народный и современный танец.

Менять устоявшееся, ставить новое и блестяще преподавать Юрию Иосифовичу помогали не только талант и самоотверженная любовь к танцу, но и потрясающее трудолюбие.

- Я учился у мамы Громова (она была ученицей самой Агриппины Вагановой), и могу сказать, что он был таким же, как она: оба пахали, - вспоминает главный балетмейстер Мариинского театра 1977-2001 годов, народный артист Советского Союза, худрук кафедры хореографического искусства СПбГУП Олег Виноградов.

Но пахал Громов легко, вдохновенно, словно шутя. Искрометный юмор танцующего озорника нередко заставал врасплох и самого ректора, и даже глав Санкт-Петербурга.

- Когда университет впервые посетил губернатор Владимир Яковлев, в концертном зале проходил новогодний вечер. В финале нас с ним внезапно вытащили на сцену, посадили на скамейку, как на селе, нарядили в фуражки, а в руки дали деревянные ложки, - улыбается Александр Запесоцкий. - И вот мы, обалдевшие, отстукиваем ритм народного танца, в котором рядом кружатся нарядные девушки. Яковлев, оставшись в восторге, стал близким другом университета, а все благодаря импровизации Громова, которая обернулась очаровательной миниатюрой.

Юрий Громов публично шутил на праздниках даже над собственным ректором и губернатором Санкт-Петербурга Владимиром Яковлевым. Фото из архива СПбГУП.

Маленький,но упорный паровозик

Столь же экстравагантным, веселым и заразительно увлеченным Громов был и на лекциях, и в студенческом репетиционном зале.

- Много лет назад под руководством Юрия Иосифовича начался мой танец длиною в жизнь, - призналась заведующая кафедрой хореографического искусства РГПУ имени Герцена, выпускница Высшей профсоюзной школы культуры (предшественницы СПбГУП) 1988 года Людмила Касиманова. - Он всегда повторял, что со студентами надо не работать, а возиться, и возился даже по выходным. Шутил, что воскресенье - это Юрьев, то есть его день, и мы, очарованные, покорно шли репетировать.

- С нами, студентами вечернего отделения, Громов возился до последнего автобуса, - улыбается, вспоминая, выпускница 1965 года, заведующая отделением хореографии Санкт-Петербургского дома народного творчества и досуга Наталья Мухина. - Мы его обожали и немного боялись, а Громов приговаривал, что он маленький паровозик, который толкает длинный состав из множества тяжелых вагончиков.

- Я выбрал профессию не без помощи Громова, - добавляет заведующий кафедрой режиссуры балета Санкт-Петербургской консерватории имени Римского-Корсакова Александр Полубенцев. - Какие изумительные номера он ставил во Дворце пионеров! А когда он доверил мне, мальчишке, сольную партию, я был просто счастлив.

Ректор Запесоцкий с двумя великими корифеями – Зиновием Корогодским и Юрием Громовым. Теперь открывает им памятники. А дело живет. Фото из архива СПбГУП.

На космической высоте

Бюст Громова стал третьим в череде скульптурных портретов факультета искусств. В прошлом году здесь появился памятник выдающемуся актеру театра и кино, почетному доктору СПбГУП Кириллу Лаврову, а в 2007-м открыли бюст лучше-го театрального педагога второй половины XX века заведующего кафедрой вуза Зиновия Корогодского. Портреты всех трех лекторов вуза «вылепил» из бронзы выдающийся скульптор, академик Григорий Ястребенецкий.

- С Лавровым и Корогодским проблем не было, я хорошо их знал, а вот с Громовым, к сожалению, лично пообщаться так и не успел, - признается Григорий Данилович. - Можно было, конечно, просто изготовить его скульптурный портрет по фотографии - нечто внешне похожее, но хотелось раскрыть его сущность, образ. Я получил неимоверное удовольствие от ответственной работы, хотя творить пришлось в муках.

Наконец с бронзы сняли белый атлас, и на собравшихся вокруг коллег и учеников посмотрел он, Юрий Иосифович Громов.

- По Пушкину - «душа прах переживет». По Маяковскому - человек «воплотится в пароходы, в строчки». А Юрий Громов воплотился в этом памятнике и своих учениках, - подытожил заслуженный деятель науки России, почетный профессор СПбГУП Владимир Триодин. - Он, словно первая ступень ракеты, вынес кафедру на орбиту и помог ей завоевать пространства.

КСТАТИ

В числе выпускников легендарной кафедры хореографии СПбГУП - солистка Мариинского театра, Народная артистка России Юлия Махалина, солист Мариинского театра (1949-1975 годов), Заслуженный артист России Анатолий Сапогов, Заслуженный артист России Валерий Михайловский, руководитель Заслуженного коллектива России ансамбля «Россияночка», Заслуженный работник культуры России Александр Носихин и др.

А ЧТО ЕЩЕ?

В продолжение праздника в университете прошла научно-практическая конференция «Танец в диалоге культур и традиций». Как отметила первый проректор Лариса Пасешникова, ежегодное традиционное мероприятие «открывает новые границы познания» студентов и педагогов-участников и помогает развиваться и тем и другим.