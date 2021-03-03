10 новых экологических маршрутов появится в заповедниках Ленинградской области в 2021 году

10 новых экотроп проложат в Ленобласти. Фото: Артем КИЛЬКИН

Ленинградская область продолжает развивать экологический туризм. Так, в 2021 году будут созданы еще 10 экотроп. Все их проложат в заповедниках, на особо охраняемых природных территориях

- Для удобства посетителей на всех маршрутах будут обустроены места для отдыха, настилы для прохождения сложных участков, смотровые площадки, установлены эколого-просветительские щиты и указатели направления движения, - сообщает пресс-служба областного правительства.

Новые маршруты появятся там, где особо любят гулять жители Ленобласти и приезжающие в гости петербуржцы: на территории заказников «Кургальский», «Выборгский», «Кивипарк», «Шалово-Перчецкий», «Озеро Мелководное», «Анисимовские озера», «Сяберский», «Гряда Вярямянселькя» и природного парка «Вепсский лес».

Все маршруты пройдут по охраняемым природным территориям. Фото: Олег ЗОЛОТО

Все экотропы оформят в едином и понятном туристам стиле в соответствии с утвержденной ранее методикой, дабы никто не заблудился и не ушел в сторону, где гулять запрещено.

На эти цели в бюджете региона на 2021 год заложено 10 миллионов рублей.

Напомним, что на сегодняшний день в Ленобласти действуют 25 экологических маршрутов, проложенных на особо охраняемых природных территориях. В будущем их количество увеличат до 47.