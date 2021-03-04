Как будет выглядеть надземное метро в пригороде Санкт-Петербурга: Проект станций появился в сети

Петербуржцам показали, как будет выглядеть надземное метро в пригороде / Фото: Новое Метро Петербурга - надземное.

В Санкт-Петербурге планируется построить надземное метро, которое свяжет город и ближайшие районы Ленинградской области. Это инициатива частных предпринимателей, которую они хотят воплотить в жизнь. В четверг, 4 марта 2021 года, разработчики представили проектные эскизы того, как будет выглядеть надземное метро в Сертолово. Эскизы созданы под руководством петербургского архитектора Павла Лаврентьева.

Проект представляет запланированную станцию в Сертолово / Фото: Новое Метро Петербурга - надземное.

- Завершена разработка эскизного проекта надземного легкого метро во Всеволожском районе Ленинградской области. Закончен первый этап проекта создания частного надземного метро в областных пригородах Петербурга. Следующим шагом будет разработка строительной документации для первой линии легкого метро, - рассказали разработчики.

Расположится комплекс по плану на пересечении улицы Молодцова и Восточно-Выборгского шоссе / Фото: Новое Метро Петербурга - надземное.

Отмечается, что такой вид метро - легкий / Фото: Новое Метро Петербурга - надземное.

Планируется, что первая линия свяжет северные пригороды Санкт-Петербурга друг с другом.

На эскизах представлена визуализация транспортно-пересадочного узла линии надземного метро в городе Сертолово Всеволожского района Ленинградской области.

- Станционный комплекс надземки планируется расположить в районе пересечения улицы Молодцова и Восточно-Выборгского шоссе.

В планах связать Сертолово, Осиновую Рощу, Парнас, Бугры и Мурино / Фото: Новое Метро Петербурга - надземное.

Всего в планах построить порядка 20 километров линий эстакадного метро. Линии надземки должны будут связать между собой Сертолово, Осиновую Рощу, Парнас, Бугры и Мурино. Однако когда эта идея будет исполнена, пока не известно.