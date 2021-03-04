Резкое похолодание в Санкт-Петербурге: когда в город вернутся сильные морозы

В Петербург снова возвращается зима! Фото: Артем КИЛЬКИН

Несмотря на потепление и календарную весну, зима пока не собирается уходить из Северной столицы. Вскоре в городе снова подморозит. Когда наступит резкое похолодание в Санкт-Петербурге, рассказал «Комсомолке» синоптик Александр Колесов.

- На неделю точно продлится похолодание сейчас. В течение этих дней пройдет циклон, который принесет усиление ветра, снег и будет зимняя погода в целом. 6-7 марта днем будет до - 5 градусов, а потом - дальнейшее похолодание. В Петербурге днем будет до 8 градусов мороза, ночью -9...-11 (в ночь на 9 марта Росгидромет обещает до -16 - прим.ред.). А по Ленинградской области возможно падение до -15...-20 градусов, - сообщил эксперт.

Что касается 8 марта, то Международный женский день также окажется прохладным, зато бесснежным и достаточно погожим.

- Днем осадки прекратятся, но температура будет низкой. По прогнозам - около - 5...-7 градусов, - отметил Александр Колесов.

Впрочем, уже во второй декаде марта синоптики опять ждут «возвращения весны». С потеплением термометры покажут хоть и небольшие, но плюсовые значения. Ждать этого можно уже с 11 числа.