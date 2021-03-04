Рейтинг вузов Санкт-Петербурга, вошедших в топ лучших университетов мира в 2021 году

Семь вузов Петербурга вошли в число лучших университетов планеты Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Британская компания Quacquarelli Symonds опубликовала топ самых лучших университетов планеты. В список попали в ведущие вузы Северной столицы. Так, в четверг, 4 марта 2021 года, в сети появился рейтинг вузов Санкт-Петербурга, признанных на мировом уровне. В нем представлены сразу семь высших заведений города и два вуза, имеющих филиалы в Петербурге.

- Петербург – признанный научный и образовательный центр России. Это подтверждают независимые международные рейтинги. Важно, что ведущие вузы города из года в год движутся вверх по этой престижной лестнице мирового признания, – сказал губернатор Александр Беглов.

Так, самый лучший результат показал Горный университет. Он занял 12 место в дисциплине "Инженерное дело - добыча полезных ископаемых и горная промышленность". Отметив, что вуз находится в топ-20 уже пятый год подряд.

ИТМО представлен в в семи предметах рейтинга. Университет впервые вошел в сотню лучших вузов мира в области компьютерных наук и занял 74 место.

Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н.А.Римского-Корсакова вошла в топ-100 по направлению "Театральное искусство".

Политех показал положительную динамику практически во всех профильных областях знаний и вошел в два новых для себя предметных рейтинга, увеличив таким образом зону присутствия до девяти рейтингов. В категории "Инженерные науки и технологии" СПбПУ занял 180 место.

В предметный рейтинг QS World University Rankings by Subject - 2021 вошли также Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова по предмету "Медицина"", Европейский университет в Санкт-Петербурге в предмете "Социология".

Добавим, что в этом году оценку проходили 1452 вуза со всего мира по 51 предмету. В новый рейтинг вошли 40 российских университетов.