«Я никого не оскорблял»: Стас Барецкий начал получать угрозы после заявления о пустой могиле Жанны Фриске

Стас Барецкий оказался в центре скандала Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Скандальный шоумен Стас Барецкий, ставший более-менее известным после непродолжительного сотрудничества с группой Сергея Шнурова "Ленинград", шокировал родных и поклонников Жанны Фриске. Барецкйи, который является главой "Союза профессиональных ритуальных агентов", заявил, что тело Фриске в могиле нет. Его якобы выкопали и украли. По его словам, эту новость ему сообщил кто-то из коллег по похоронному бизнесу, но ни имен, ни фамилий Барецкий не называет. После этого лживую информацию пришлось опровергать родственникам Жанны, которых скандальное заявление Барецкого сильно задело. "Комсомолка" дозвонилась до Стаса, чтобы узнать, зачем он провоцирует людей и не боится ли суда.

- Я делаю скандальные заявления по ритуальному бизнесу, потому что я принимаю в нем участие, - заявил «КП-Петербург» Барецкий.

Стас Барецкий заявил, что получил информацию от ичточника

- Не думаете, что на вас в суд могут подать?

- Вы накаркаете! Тем более, я никого не оскорбил, говорю, что знаю. За что на меня в суд подавать? То, что Жанны Фриске нет в могиле? Я же объяснил, что об этом мне сказал источник, который работает на этом кладбище. Я на него сослался. После заявлений о Фриске ночью было пару звонков мне, обещали «завалить меня». Но я 90-е прошел, опыт есть. Даже неизвестно, кто кого «вальнет», если дело дойдет до «стрелки» или перестрелки. Тут как повезет.

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Рассказываем, какие еще высказывания делал друг Сергея Шнурова и почему им нельзя верить. Сам артист опроверг хайп и сделал новое скандальное заявление (подробности)