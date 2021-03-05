Концерт в честь 40-летия Ленинградского рок-клуба прозвучит в эфире Радио «Комсомольская правда»

На сцене будет проведена полная реконструкция первого концерта, состоявшегося 40 лет назад 7 марта 1981 года.

Вот уже два года Радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге на 92.0 FM выпускает специальный проект «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба». Ведущий программы - президент петербургского рок-клуба Александр Семенов.

К 40-летию Ленинградского рок-клуба мы вместе организовали реконструкцию самого первого концерта. Сыграют группы «Пикник», «Россияне», «Мифы» и «Зеркало». А также специальные гости.

КОНКРЕТНО

КОГДА: 7 марта, 19:00.

ГДЕ: Клуб «Время N» на Биржевой линии, 10.

Слушайте концерт в эфире радио «Комсомольская правда» на 92.0 FM.

А также смотрите видеотрансляцию в нашей группе Вконтакте.

КСТАТИ

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