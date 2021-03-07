Джоанна Стингрей: «Курехин учил меня ругаться по-русски, а Цой присылал рисунки в Америку»

Джоанна контрабандой вывозила песни советских музыкантов на Запад. Фото: https://www.joannastingray.com/

Дочь богатого американца, влюбленная в советский рок. Ленинградскую музыкальную тусовку 80-х сложно представить без Джоанны Стингрей. Она была подругой легендарных музыкантов и контрабандой вывозила их альбомы за рубеж. И все это ради продвижения советского рока на Западе. Гребенщиков дарил ей украшения, а Курехин учил ругаться по-русски. В преддверии юбилея Ленинградского рок-клуба Джоанна Стингрей рассказала «КП», когда приедет в Россию и за что любит Петербург.

Стингрей до сих пор поддерживает теплые отношения со своими русскими друзьями Фото: из архива героя публикации

«ВЛЮБИЛАСЬ В ТУСОВКУ»

- Джоанна, как вы чувствовали себя в советской рок-тусовке? Наверняка поначалу на вас смотрели, как на инопланетянку. Вы же прибыли из-за океана.

- Я влюбилась в эту тусовку с той минуты, когда встретила Бориса Гребенщикова. Он и его музыка были волшебными. Он изменил мою жизнь. Вскоре Борис познакомил меня с другими яркими фигурами, включая Виктора Цоя и Сергея Курехина. Конечно, люди были заинтригованы, потому что я приехала с Запада. Но поскольку я продолжала возвращаться снова и снова, то со временем стала частью этого мира.

Виктор Цой очень трепетно относился к своей американской подруге. И чтобы она не скучала в Штатах, присылал ей рисунки. Фото: https://www.joannastingray.com/

- Но ведь по-русски вы так и не заговорили, верно? Неужели ваши друзья не предпринимали попыток вас научить?

- Когда я впервые приехала в Россию, я не знала ни слова по-русски. И, честно сказать, мало, чему научилась, потому что БГ, Сева Гаккель, Алекс Кан и Саша Титов прекрасно говорили по-английски и помогали мне общаться с остальными. Но все же был у меня один «учитель» - Сергей Курехин. Он очень любил учить меня ругательствам по-русски. Но все же я начала самостоятельно учить язык, когда переехала в Москву. Теперь я немного говорю по-русски, но с большим количеством ошибок.

- За время, что жили в Ленинграде, вы полюбили этот город? Какие места вам ближе всего?

- Я люблю Невский проспект, особенно в тех редких случаях, когда он закрыт для машин. Мне всегда нравилось останавливаться гостинице «Европейская». Теперь это прекрасный отель, и я люблю гостить в их номере с террасой, выходящей на Спас на Крови. Это тот же самый вид, который я наблюдала много лет назад с крыши дома Бориса.

Ходили слухи, что у Джоанны был роман с Борисом Гребенщиковым, но она опровергает их. А фотографии в ванной были сделаны во время съемок клипа. Фото: https://www.joannastingray.com/

«НОСИЛА НА ЗАПЯСТЬЕ БРАСЛЕТ С ИМЕНАМИ МОИХ ПАРНЕЙ»

- Недавно на своей страничке в Инстаграме вы опубликовали членский билет Ленинградского рок-клуба. Какие еще вещи той поры у вас есть? Может. подарки или сувениры…

- Конечно, есть! Например, заметки и рисунки Виктора Цоя. Он старался напомнить мне, пока я была в Штатах, что он мой друг, который всегда рядом со мной и не забывает меня. Еще есть несколько больших серебряных колец с цветными камнями от Бориса. У него в комнате было так много безделушек, и он всегда щедро раздавал свои вещи. Сохранился у меня и старинный серебряный медальон в виде сердца с фотографией нас с Юрием (Каспарян – бывший муж Стингрей, гитарист группы «Кино», - прим. Ред.), а еще серьга с фото, на котором мы с Курехиным. И потрясающий именной браслет. На одной стороне написано «Стингрей», а на другой - Виктор, Юрий, Густав, Африка, папа (так я называла Сергея Курехина), БГ, Тимур и Андрей (Крисанов). Было приятно носить на запястье имена моих парней.

Сергей Курехин учил Джоанну ругаться по-русски. Фото: https://www.joannastingray.com/

- Удивительно. Тянет на целый музей! Наверняка у вас в арсенале и историй разных множество. Чем вам запомнился рок-клуб?

- Рок-клуб тогда был культовым местом. Если вы были частью Рок-клуба, вы считались реально крутым. Это стало нашим стилем жизни. История, которую я лучше всего помню, связана с моим арестом после первого фестиваля, на котором я побывала. Меня схватили, отвели вниз в темную комнату и допросили. Это было похоже на фильм о страшном Советском Союзе.

- Ого. А как вам объяснили ваш арест?

- Иностранцам не полагалось быть в рок-клубе. И люди, которые меня допрашивали, хотели знать, кто я, откуда и кто привел меня в клуб. Спросили, знаю ли я Бориса Гребенщикова или Виктора Цоя, и я ответила, что не знаю. Они спрашивали мое имя, но я не назвала его. Думала, что после этого я не смогу никогда снова получить визу. В конце концов, я сказал им, что я американка, и они могут позвонить в посольство США и спросить обо мне. Это, казалось, удивило их, и они не знали, что делать. Поэтому в итоге сказали: «Иди». И я ушла оттуда так быстро, как только могла.

Членский билет Джоанны в Ленинградском рок-клубе Фото: из архива героя публикации

- В своей книге, посвященной рок-клубу, вы пишете о том, как контрабандой вывозили из Ленинграда пластинки с песнями музыкантов. Что вы чувствовали? Понимали, что можете больше не вернуться в СССР?

- Всегда было страшно и ввозить контрабанду в Россию, и вывозить. Но я была так увлечена ленинградской рок-музыкой, что хотела помочь. Когда вы молоды и энергичны, вы бесстрашны. Я всегда боялась, что мне откажут в визе, но моя миссия была слишком важна, чтобы перестать делать то, что я делала.

«Я ОЧЕНЬ ХОЧУ ВЕРНУТЬСЯ!»

- В своей книге, посвященной рок-клубу, вы пишете о том, как контрабандой вывозили из Ленинграда пластинки с песнями музыкантов. Что вы чувствовали? Понимали, что можете больше не вернуться в СССР?

- Всегда было страшно и ввозить контрабанду в Россию, и вывозить из нее. Но я была так увлечена ленинградской рок-музыкой, что хотела помочь в любом случае, доставляя артистам оборудование и другие вещи и вывозя их музыку для распространения на Западе. Когда вы молоды и энергичны, вы бесстрашны. Я всегда боялась, что мне откажут в визе, но моя миссия была слишком важна, чтобы перестать делать то, что я делала.

Стингрей вышла замуж за гитариста "Кино" Юрия Каспаряна. Фото: https://www.joannastingray.com/

- Будете ли вы поздравлять ваших русских друзей с юбилеем Ленинградского рок-клуба? Общаетесь с ними? Сильно ли они изменились за 40 лет?

- Да, конечно, я буду отмечать этот праздник! И поздравлю моих друзей. Благодаря интернету мне легче, чем когда-либо, поддерживать связь с ними. Мы с Борисом довольно часто переписываемся. Мне нравится, что он такой же, каким был всегда. Он просто любит записывать музыку и играть концерты. Еще мне нравится все то, что сейчас делает Юрий, особенно «Симфоническое КИНО». Он так же изобретателен, как и всегда. Кстати, готовится к релизу архивный альбом «Stay Together». В него вошли песни, которые мы создали вместе с БГ и записали в 1985 году. Они так и не были выпущены. Честно сказать, я сильно скучаю по моим русским друзьям. Я буду думать о них 7 марта.

Сейчас Джоанна Стингрей живет в Лос-Анджелесе. Если все сложится удачно, в мае она снова приедет в Россию Фото: из архива героя публикации

- А в Россию-то вы собираетесь? И если да, то когда вас ждать?

- Если повезет, в мае я буду в России, чтобы представить свой второй фотоальбом, а также посетить концерты «Кино». Планирую оказать в Москве и Петербурге. Коронавирус не давал мне приехать к вам в течение полутора лет. И на самом деле я так хочу вернуться. Я очень скучаю!