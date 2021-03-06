Школьница после убийства отца отказалась от детской мечты и стала полковником СКР. Спустя 23 года она добилась задержания киллеров

Жизнь школьницы перевернулась после смерти отца Фото: предоставлено героем публикации

14 марта 1997 года в подъезде своего дома был расстрелян известный в Великом Новгороде бизнесмен Александр Садриев. Двое киллеров поджидали его на лестничной клетке, когда он вместе с женой возвращался с работы. Расправа была жестокой и показательной – Садриева расстреляли на глазах у супруги.

После смерти Александра было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», но с мертвой точки оно так и не сдвинулось – за киллерами стояла крупнейшая в городе ОПГ. Но его дочь, 16-летняя Анастасия, не могла забыть о смерти отца.

ВСЯ ЖИЗНЬ ПЕРЕВЕРНУЛАСЬ

Александр Садриев в Великом Новгороде был известным бизнесменом. Коммерсант владел оптовыми складами с продуктами и занимался строительством. Но основной доход приносил один из первых супермаркетов с радио и видео-техникой, которую в середине 90-х было почти не достать. Дела быстро шли в гору, и вскоре в магазине стали выстраиваться огромные очереди. Помимо покупателей на дефицитный товар быстро обратили внимание и крупнейшие преступные группировки лихих 90-х…

Отца Анастасии расстреляли на лестничной клетке Фото: предоставлено героем публикации

- Олигархом папу не назовешь, но доходы у него были достаточные, - рассказала «КП» Анастасия Садриева, старший помощник по взаимодействию со СМИ СКР Новгородской области. – Мы в то время жили раздельно. Папа с мамой был в разводе, у него был второй брак, в котором родилась моя сестра. Ей было три года, мне – 16 лет. Отец любил нас одинаково и никого не оставлял без заботы. Я училась в 10 классе, мы ни в чем с мамой не нуждались. Папа оплачивал репетиторов иностранного языка. Я собиралась поступать на факультет иняза. Но его убийство перевернуло всю нашу жизнь…

О смерти отца Анастасия узнала от матери – той сообщили по телефону.

- Я все слышала, до сих пор все помню, как вчера, - признается Садриева. - Нас полностью содержал отец, мама не работала. Мы остались без средств к существованию, приходилось буквально выживать. От наследства мы отказались после того, как нам стали поступать звони с угрозами. Наследство отошло второй жене отца. Бизнес она продолжала, но с годами все продала. Мы с сестрой дружим и общаемся до сих пор, но никогда эту тему не обсуждали. Нам в тот момент никто не помогал.

Анастасия (на фото с мамой) после 11 класса поступила на юрфак Фото: предоставлено героем публикации

ЕСЛИ ДРУГ ОКАЗАЛСЯ ВДРУГ…

Чтобы обеспечить семью, мама Насти уговорила компаньона Александра устроить ее обычным продавцом в магазин, который ранее принадлежал Садриеву. Настя же, мечтавшая наказать убийц отца, навсегда отказалась от мысли изучать языки.

- После убийства об этом не шло и речи, у нас даже кушать было нечего, - вспоминает Анастасия. – Тогда я и решила поступать на юридический факультет. Мать разменяла квартиры - нашу и бабушки, мы съехались. На эти деньги я год ходила к репетиторам и усиленно готовилась. Поступила на бюджет юрфака НовГУ. Постоянно думала про расследование убийства отца.

Еще будучи подростком, Настя догадывалась, что к преступлению может быть причастен ее друг – Семен Самойлов (имя изменено, прим. Ред), которому тогда было всего 17 лет.

Анастасия бережно хранит видео, где она со своим отцом Фото: предоставлено героем публикации

- Самойлов был парнем моей подруги. Мы вместе гуляли, катались на велосипедах, - делится Садриева. – Близко с ним не общались, но за несколько месяцев до убийства отца он начал приходить ко мне поболтать. Спрашивал, во сколько папа приезжает на обед, где у него офис, что он носит в барсетке, когда бывает у нас, когда дома. На тот момент я думала, что у него размолвка с моей подругой, и он приходил ко мне из-за этого. В тоже время я слышала, что у него появился взрослый друг –сосед дядя Сава Дедков (имя изменено – прим.ред.), который помогает ему деньгами, одевает, обувает, покупает велосипеды.

ИЗ СТУДЕНТКИ - В ПРОКУРОРЫ

Настя стала замечать, как резко изменился Самойлов. Хороший парень-спортсмен вдруг стал принимать наркотики. А его новый приятель – дядя Сава – ездил за границу, там воровал запчасти и чинил иномарки криминальных авторитетов. Был их автослесарем и, по версии следствия, брал и заказы куда более серьезнее…

- У меня была информация и о Дедкове и о Самойлове, но я подросток, откуда у меня доказательства, - вздыхает Анастасия. – В итоге на втором курсе я по своему желанию пошла в полицию, а потом в прокуратуру общественным помощником. Работала со следователем, который выезжал на все убийства и обучал меня азам расследования.

На 5 курсе у Насти началась уже официальная практика. Тогда она впервые и пришла в прокуратуру уже в качестве стажера. Тогда на нее обратил внимание зампрокурора Сергей Шахназарян.

Анастасия ранее работала в прокуратуре Фото: предоставлено героем публикации

- Он спросил: «Ты случайно не дочка того самого убитого Садриева?». И тогда он мне рассказал, как проходила работа по этому делу, как он выезжал на это убийство. А потом спросил: «Хочешь работать в прокуратуре?». Я была в восторге, без связей тогда туда сложно было попасть. В итоге уже на 5 курсе я стала помощником прокурора города Холм, - вспоминает Анастасия.

Первое время студентка жила в доме с сельским туалетом, без водоснабжения и отопления. Топила печку дровами, за водой ходила на колонку.

«ВЫНЕСЛИ ИЗ КВАРТИРЫ ВСЕ, ВПЛОТЬ ДО ЧАЙНИКА»

Вскоре Анастасия стала заместителем прокурора района, а через пять лет уехала на работу в Новгород. Все это время она не переставала собирать информацию об отце. Садриева общалась со всеми, кто мог знать хоть что-то. И картина начала проясняться.

- Уже тогда я предполагала, что тот самый «дядя Сава», ремонтировавший машины бандитам (сейчас это версия следствия), получил заказ на убийство моего отца, - делится Садриева. – Он стал строить план и узнал, что его сосед Сема гуляет в моей компании. Тогда они и придумали план. Сему подсадили на героин и заставили за мной следить, выспрашивая все про отца.

В 2007 году Анастасия перешла работать в Следственный комитет. Сначала она занималась надзором за расследованием уголовных дел. А в 2014 году стала старшим помощником главы СУ СКР по Новгородской области.

Сейчас Анастасия Садриева - полковник СКР Фото: СКР

- Самойлова после убийства я видела лишь несколько раз, - поясняет Садриева. – Первый был на следующий день после убийства – он был под наркотиками. Потом еще через два месяца. Они с приятелями нас обокрали: вынесли из квартиры все вплоть до электрочайника. Чуть позже за кражи его посадили, в деле Семы было 200 эпизодов! Своровать они успели не мало.

А вот Сава Дедков после убийства Александра Садриева взял еще один заказ на убийство бизнесмена. Под предлогом поездки в Петербург он с подельником усадил его в машину, вывез в лес и выстрелил в глаз. Коммерсант выжил чудом. У него украли несколько миллионов рублей и машину. За это Дедков был осужден на 17 лет, но вышел на свободу в 2019 году.

«Я САМ СЕБЕ КРЫША!»

С делом своего отца, уже будучи в СКР, Анастасия Садриева все время подходила к руководителям и следователям. Одни разводили руками – «столько лет уже прошло, дело глухое». Вторые обещали помочь, но дело не поднимали. Так было до тех пор, пока на должность и.о. руководителя СКР области не назначили руководителя следственного отдела из Выборга Николая Супруна.

- Я ему обозначила, что есть такое дело, вижу, он проявляет живой интерес! - признается Анастасия. - Он мне не давал обещаний, сказал - я тебя услышал. А спустя три часа, я вижу, что мое дело лежит у него на столе, он его читает. Он сам досконально все изучил, не стал отписывать это помощникам и был удивлен, почему дело не в суде, ведь есть зацепки. И в августе 2020 года дело возобновили официально, а позже Дедкова задержали по подозрению в том, что он был киллером, который причастен к смерти отца. Я была в шоке.

Дедков свою вину не признавал – в отличие от Самойлова. Тот признался, что был вторым киллером, а его напарником выступил как раз сосед дядя Савва. На очной ставке он даже прокричал Дедкову: «Ты мне всю жизнь испортил!».

Коммерсанта хотели заставить платить за "крышу" Фото: предоставлено героем публикации

Оказалось, что отца Анастасии заказал один руководителей самой крупной в то время криминальной группировки города «Новгородская ОПГ» за то, что Садриев отказался платить им за «крышу». Однако, Александр был неприклонен. Как вспоминают сейчас очевидцы, он всем отвечал одно: «Я сам себе крыша в этом городе!».

Сейчас Самойлова уже отправили под суд, он заключил сделку со следствием. Расследование уголовного дела против Дедкова продолжается. Что же касается самого заказчика расправы, то его убили в Новгороде через два года после смерти Садриева – расстреляли во время криминальных разборок.

Уголовное дело Дедкова должны направить в суд ближе к лету. Когда же он окажется за решеткой, Анастасия не исключает, что все же решится выучить иностранные языки…