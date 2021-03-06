В Ленобласти погиб школьник: его мать открыла газовый шланг в квартире

В Ленобласти душевнобольную мать подозревают в убийстве родного сына. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Душевнобольная жительница города Выборга, что находится в Ленобласти, подозревается в убийстве 15-летнего сына и попытке расправы над мужем. Женщина пошла на кухню и открыла шланг подводки газа. Каким-то чудом через несколько минут проснулись соседи, почувствовали резкий запах и вызвали на место аварийно-спасательную службу. Прибывшие на место специалисты успели отключить подачу газа, чем сохранили жизнь супругам. К сожалению, мальчика спасти не удалось.

Следователи оперативно возбудили уголовное дело, но пока только по признакам преступления, а не в отношении кого-либо.

- По предварительным данным, женщина, состоящая на учете в психоневрологическом диспансере, открыла шланг подводки газа, в результате чего ребенок умер. Состояние здоровья отца мальчика удовлетворительное, он находится в больнице, как и мать, - рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Ленобласти.

Расследования трагедии продолжается. Если женщине предъявят обвинение, то по статьям за убийство и покушение ей грозит большой срок.