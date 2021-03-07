Петербургские разбойники-мигранты искали жертв в группах знакомств для геев

На разбойников уже завели уголовное дело, сейчас оба находятся в изоляторе. Фото: СОЦСЕТИ

С разбитым сердцем и пустым кошельком оставались после визита новых «друзей» из соцсетей гомосексуалисты Петербурга. Двое приезжих из Таджикистана придумали разбойничью схему, включающую фривольную переписку с мужчинами.

По данным источника «Комсомолки», будущих жертв 23-летний нелегал со своим 21-летним безработным земляком подыскивали в соцсетях. После недолгой переписки мужчины напрашивались к новым знакомым в гости, а там в ход шла далеко не взаимная симпатия.

Последней жертвой изощренных разбойников стал 32-летний художник – житель дома в Арцеуловской аллее на севере Петербурга. Ничего не подозревая, он назначил преступникам встречу в выходной, днем 28 февраля.

– После прихода один из мужчин ударил рукой хозяина квартиры по лицу, а другой, угрожая предметом, похожим на нож, похитил мобильник и 15 000 рублей, – сообщили «Комсомолке» в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. – После этого преступники скрылись.

Ограбленный и оскорбленный, художник обратился в полицию. Задержать его обидчиков смогли спустя неделю. На разбойников уже завели уголовное дело, сейчас оба находятся в изоляторе. Каждому мигранту грозит до десяти лет за решеткой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Пожалуйста, не бейте меня»: хабаровчане искали геев на сайтах знакомств, предлагали секс, а потом шантажировали

Члены ОПГ думали, что ни одна из жертв не пойдет в полицию (подробности)

Гей-свидание в Симферополе закончилось вооруженным ограблением

Приятный незнакомец оказался брутальным рецидивистом (подробности)