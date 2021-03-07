«Помолодела, но от пластики открещивается»: Как выглядела Татьяна Буланова в начале карьеры и что с ней стало сейчас

На фото слева Татьяне 50 лет, а снимок рядом сделан в пик ее карьеры. Фото: Артем КИЛЬКИН

Заслуженной артистке РФ Татьяне Булановой 6 марта 2021 года исполнилось 52 года. Ее хиты «Мой ненаглядный», «Ясный мой свет», «Мой сон», прославившие певицу в 90-х, до сих пор требуют на концертах, как бы Буланова ни пыталась избавиться от прилипшего к ней клише «главной плаксы российской сцены».

О том, как Татьяна оказалась в шоу-бизнесе, с чего все начиналось и как выглядела певица до популярности, двух разводов и регулярных походов к косметологу, - читайте в статье KP.RU.

РАБОТА В БИБЛИОТЕКЕ И МЕСТА О СЦЕНЕ

Таня Буланова родилась в Ленинграде в 1969 году. Училась в самой обычной школе. Занималась художественной гимнастикой и ходила в музыкалку. Занятия по фортепиано - самое нелюбимое воспоминание Булановой из детства. Звезда признается, что учеба ей никогда не давалась легко, все приходилось делать через надо.

Узнаете будущую звезду? Фото: СОЦСЕТИ

Окончив школу, Татьяна хотела поступить на библиотечный факультет, но завалила вступительные экзамены. Пошла работать в библиотеку на иностранный факультет в Военно-Морскую Академию. Работа сильно утомляла молодую Буланову. Грязные пальцы от чернил, библиотечная пыль, которая вызвала отек Квинке, - приятного мало, но она не отчаивалась. Три года работы подарили будущей певице кладезь знаний, восполняя неудавшееся высшее образование.

Несмотря на не многообещающее начало карьеры, Таня не отказывалась от мечты выступать на сцене. Надеждам суждено было сбыться в лихих 90-х, когда Буланова по счастливой случайности стала участницей группы "Летний сад". Но, случайности не случайны: руководитель группы Николай Тагрин искал в свою группу солистку. И не просто солистку, а именно Рыбу по знаку Зодиака. Поймал он свою 20-летнюю золотую рыбку на занятиях в Ленинградском Мюзик-холле. «Рита, послушай, как человек кайфово поет!», - сказал Тагрин своей жене, когда Буланова исполняла "Горницы".

Такой Татьяна была, когда начинала карьеру. Фото: СОЦСЕТИ

С ТАТЬЯНОЙ ПЛАКАЛА ВСЯ СТРАНА

Нахлынувшая волна популярности "Летнего сада" накрыла Таню с первых появлений на сцене. Звонкий голосок в паре с ярким советским имиджем делали свое дело. Алые губки, голубые тени, кудрявые светлые волосы и пушистые брови - все каноны той моды в одном лице.

В 90-м самым нашумевшим хитом группы становится песня "Не плачь". Она звучала на всех радиостанциях, а клип транслировался на всех каналах, и миловидное девичье личико Булановой со слезами на глазах не могло не растрогать даже самое суровое советское сердце. С Таней рыдала вся страна...

Этот образ очень полюбился слушателям в 90-е. Фото: СОЦСЕТИ

Первым мужем звезды стал тот самый Коля Тагрин, который поймал свою рыбку за хвост и не отпускал ее следующие 13 лет супружеской жизни. Спустя 3 года отношений у пары родился сын Саша. В Instagram Татьяны есть фото тех времен. «1992-й. Ноябрь. Греция», – подписала пост Буланова. Поклонники с трудом признали в округлившейся девушке без грима звезду эстрады. «Какая Танюша была упитанная!", - писали в комментариях.

«На самом деле я здесь на 5-м месяце беременности», – вскоре призналась певица. Тогда она вынашивала своего первенца.

Вторым мужем певицы стал футболист "Зенита" Владислав Радимов. Пара сыграла свадьбу в 2005 году, а в 2007 у них родился сын Никита. Но отношения продлились лишь до 2016 года, как говорят, причиной развода стала измена спортсмена.

В браке с Радимовым у Татьяны родился второй сын. Фото: Архив "КП"

НОВАЯ ЖИЗНЬ

Чтобы оправиться от расставания, Татьяне понадобилось несколько лет. Но это время ей пошло на пользу. Буланова, если посмотреть ее страничку в соцсетях, заметно постройнела и полюбила себя. Иначе бы, наверное, она не делилась с подписчиками довольно откровенными снимками... Вот она, например, в купальнике на Мальдивах.

Чтобы оставаться в форме, приходится сидеть на диетах и заниматься спортом. Фото: СОЦСЕТИ

"Наша красавица! Молодчина!", - восторгаются ее поклонники, не забывая, что кумиру уже 50!

Несколько лет назад поклонники разглядели на лице Булановой пластику. Фото: СОЦСЕТИ

Кстати, изменения во внешности артистки бурно обсуждаются не первый месяц. После выпуска на YouTube- шоу с ее участием многие отметили, что Буланову не узнать. Звезду 90-х обвиняли в том, что она переборщила с пластикой. Пухлые губы, неживая мимика - от старой Тани "мало что осталось".

Буланова продолжает выступать. Фото: Артем КИЛЬКИН

Сама певица отрицает походы к хирургам, добавляя, что очень боится врачей. Держать себя в форме и хорошо выглядеть, как она утверждает, ей помогает строгий режим питания и отсутствие вредных привычек.

Сложно сказать были ли у Булановой пластические операции или обошлось только походом к косметологу, но изменения во внешности явно "на лицо".

Татьяна Буланова в свои 52 года выглядит просто превосходно. Фото: Артем КИЛЬКИН

Сейчас Татьяна не перестает выпускать новые хиты, ездит с гастролями, а все свободное время старается посвящать детям. Артистка признается, что не боится перемен и возраст для нее ничего не значит: "Чувствую себя на 27 лет. Когда мне было 18, мне казалось, что 30 - это старость, а 40 и 50 вообще - пенсия. Человеку столько лет, насколько он себя чувствует".

Подготовила Анна АНОПРИЕНКО