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Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 8 марта 2021 года: город завис на высоком плато

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на 8 марта 2021 года
Анна ПОСЛЯНОВААнна ПОСЛЯНОВА
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Тренд на стихание второй волны продолжается, но мы все еще находимся на высоком плато.

Тренд на стихание второй волны продолжается, но мы все еще находимся на высоком плато.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

«Комсомолка» собрала последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на утро праздничного понедельника, 8 марта 2021 года. За минувшие сутки в городе на Неве обследовали 19 005 человек и выявили еще 968 случаев заражения «ковидом», итого с начала пандемии заразился уже 373 931 петербуржец.

Справиться с инфекцией с начала пандемии смогли 314 903 человека, при этом 1402 выписали за минувшие сутки. А вот 11 350 в битве с инфекцией, увы, проиграли: подтвердилась связь коронавируса и еще 37 летальных случаев.

Последние данные по коронавирусу в Санкт-Петербурге. Фото: Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России

Последние данные по коронавирусу в Санкт-Петербурге. Фото: Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России

На сегодня в Северной столице развернуты 6924 койки для больных с COVID-19 и пневмониями. Из них свободны 1890 коек, это 27,3 процента.

– Тренд на стихание второй волны продолжается. Вместе с тем, суммарная госпитализация взрослых при сравнении недельных и двухнедельных интервалов демонстрируют нахождение процесса на высоком плато, – отмечают в Межведомственном городском координационном совете. – С наступлением весны роль массовой вакцинации в предотвращении новой волны эпидемии приобретает решающее значение.

В Петербурге уже вакцинировали 282 668 человек, в том числе 151 389 «укололи» дважды. Только за последние сутки первично привили 2615 человек, вторично – 4503. С начала пандемии в город привезли уже 348 542 комплекта вакцины, в запасе на сегодня остается еще 65 874 комплекта.

В Ленинградской области картина следующая: плюс 135 заражений (37 014 с начала пандемии), 215 выздоровлений (33 951 с начала пандемии) и восемь смертей (703 с начала пандемии).

Всего в России с марта 2020-го заразились коронавирусом 4 322 776 человек, выздоровели 3 911 924 человека и погибли 89 094 человека.

ЗДОРОВЬЕКоронавирус в Санкт-Петербурге 2021: последние новости