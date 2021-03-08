Военкомат Ленобласти поздравил женщин с 8 марта и предложил «сдавать» бывших парней в армию

Жительницам Ленобласти предложили отправить их бывших парней в армию. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Отомстить бывшим парням в качестве подарка на 8 марта, предложил женщинам военный комиссариат Ленинградской области. Видео с таким призывом появилось накануне Международного женского дня в соцсетях областного правительства.

- Мужчины военного комиссариата Ленинградской области в честь 8 марта подготовили для всех женщин оригинальный подарок. И если в этот прекрасный весенний день что-то пойдет не так, не расстраивайтесь! Обязательно смотрите видео до конца, - говорится в подписи к ролику.

Всю иронию поздравления действительно можно было прочувствовать только в концовке видео. Там представитель комиссариата, полковник Хромов объясняет, каким должен быть настоящий мужчина и что для этого надо иметь.

- Милые барышни! От имени военного комиссариата Ленинградской области. Разрешите вас поздравить с 8 марта. Пусть всегда вас окружают настоящие защитники. Не только Родины, но и вас самих. А теперь позвольте преподнести вам небольшой подарок: оставляйте в комментариях аккаунты ваших бывших. А мы их встретим на призывных пунктах, - отметил офицер. - И помните: настоящий мужчина должен иметь военный билет. Всегда ваш, полковник Хромов.

В комментариях тут же разразилась буря. Кто-то из дам посетовал, что их бывшим уже под 40 и в армию сдать не получится, у других «экс» живут за границей. Но в Интсаграме, где также опубликовано видео, многие действительно стали скидывать аккаунты бывших парней.

Правда, среди отправителей попадались и мужчины.

- Сложно у вас там я погляжу, если у мужика мужик бывший. С восьмым марта кого из вас поздравлять?, - пишут в комментариях пользователи соцсетей.

А некоторые попытались «сдать» сами себя, чтобы их, наконец, забрали на срочную службу: «Меня заберите наконец, а? Я аж два раза комиссию проходил, но все отмазываетесь, мол личное дело во Всеволожский РВК из Красногвардейского за год (!) не пришло. А потом у вас ответственный "в отпуск ушел". Никакого порядка».

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