Пухляшу нашли подружку: Little Big выпустили новый клип в стиле 90-х

Новый клип отсылает к 90-м годам. Фото: кадр с видео youtube.com

Петербургская группа Little Big выпустила новый клип. Композиция, опубликованная в соцсетях 8 марта, называется Sex Maсhine. Она снята в стиле середины 90-х годов и под влиянием знаменитого MC Hammer. А в самом клипе принял участие Дмитрий Красилов - «пухляш» из клипа UNO. Причем не один, а с такой же по комплекции напарницей.

- Премьера клипа! - как всегда лаконично подписано видео в соцсетях Little Big.

А в описании указано, что идея сюжета принадлежит Илье Прусикину. Режиссерами клипа стали он сам и Алина Пасок, снимающая для «литтлов» практически все.

Отметим, что местом для съемок были выбраны цеха «Кировского завода». Легендарному предприятию музыканты выразили «особую» и «глубокую» благодарность.

Клип снят в стиле MC Hammer. Фото: кадр с видео youtube.com

Несмотря на то, что видео появилось на канале группы в YouTUBE только утром 8 марта, его уже успели посмотреть почти 400 тысяч раз. А поклонники оставили свыше шести тысяч комментариев. При этом не все из них были хвалебными.

- Песня совсем уж примитивная, а клип прикольный, видно что работа проделана огромная, все вместе вполне смотрибельно, но не айс; Картинка сочная, но как-то плоско в этот раз; Эта песня просто никакая, но мне кажется так и задумывалось, просто чтобы разогреть немного публику перед тем как выпустить что-то еще (по крайней мере я на это надеюсь), - пишут пользователи соцсетей.

А некоторые даже заподозрили музыкантов в плагиате: «Эта песня внебрачный сын - Uptown Funk и Beep Beep I'm a Sheep».

Соответствующий наряд и на солистке Софье Таюрской. Фото: кадр с видео youtube.com

Впрочем, другие называют Sex Maсhine заявкой на Евровидение, причем с досрочной победой.

- Мне кажется, это явный представитель России на Евровидение-2021. Отбор досрочно выигран.

Интересно, что в конце клипа «пухляшу» стирают память как в фильме «Люди в черном», он переодевается в свой знаменитый голубой комбинезон и переходит на другую съемочную площадку - в самое начало UNO.