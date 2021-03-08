Жительница Петербурга установила рекорд Гиннесса по погружению в ледяную воду без гидрокостюма

Мария Ольшевская пробыла в воде без дыхания 4 минуты 16 секунд. Фото: кадр с видео youtube.com

Жительница Санкт-Петербурга Мария Ольшевская установила рекорд по погружению в ледяную воду с задержкой дыхания. 8 марта, в обычном городском пруду в Парке Героев-пожарных, спортсменка «ушла на дно» на четыре с лишним минуты. Причем без гидрокостюма. Достижение регистрировали представители Книги рекордов Гиннесса.

- Доброе утро, дорогие друзья. Мы поздравляем всех женщин с 8 марта и начинаем попытку установления рекорда Гиннесса, - рассказал на видео один из руководителей федерации фридайвинга Санкт-Петербурга Александр Виноградов, который вел трансляцию события.

На улице в этот момент было -8 градусов. Фото: кадр с видео youtube.com

При этом, ранее подобных рекордов не фиксировалось в принципе. Нынешнее погружение Марии Ольшевской было первым подобным опытом. Однако, залезть в воду на секунду и объявить все рекордом, было невозможно.

- Попытка Марии рассчитана на три минуты, менее заявить нельзя в принципе, - отметил ее коллега.

Интересно и то, что девушка погружалась в ледяную воду без гидрокостюма, а только в одном купальнике. Учитывая, что на улице стояла температура -8 градусов, а поверхность пруда сковывал лед, испытать себя на прочность мог только очень тренированный человек.

- Ранее фиксировались рекорды по преодолению дистанции под водой, когда человек двигается. А здесь сложность в том, что спортсмену надо максимально расслабиться в ледяной воде, - пояснял Александр.

Петербурженка - единственная из женщин, установовшая подобное достижение. Фото: кадр с видео youtube.com

Сама попытка выглядела довольно жутко. Девушка вошла в воду и, задержав дыхание, легла лицом вниз, плавая на поверхности пруда. В итоге Мария продержалась гораздо дольше положенных трех минут: рекорд зафиксирован на отсечке 4:16.

Теперь достижение проверят представители Книги Гиннеса и потом, если все в порядке, рекорд будет вписан на ее страницы.

Отметим, что сама Мария, далеко не новичок в свободном погружении. Фридайвингом она занимается с 2013 года. А в 2015 и 2018 годах входила в состав сборной Россию на чемпионатах мира.