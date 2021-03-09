Эксперты предложили доплачивать петербуржцам за вакцинацию от коронавируса

Суточное количество вакцинаций снизилось в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге снизились темпы массовой вакцинации населения – ажиотаж вокруг кампании пошел на спад, люди записываются в прививочные пункты уже не так активно, как прежде. О возможных причинах рассказал председатель фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.

Для начала – немного сухой статистики. Если судить по данным, опубликованным Смольным, картина получается следующая: на данный момент в неделю прививается в среднем 30 000 – 35 000 человек, в то время как в середине февраля этот показатель достигал 50 000. Суточное количество вакцинаций тоже снизилось: пик, согласно официальной информации, пришелся на 8-19 февраля, после чего кривая скачками пошла вниз. Между тем, в один голос уверяют и власти и сторонние эксперты, именно от вакцинации зависит то, придет ли к нам третья волна со всеми положенными ей радостями вроде самоизоляции и тотального локдауна, или нет.

- Тут есть некая двойственность, - отмечает Михаил Виноградов. – С одной стороны – доступность вакцины очевидным образом растет, эксцессов вокруг перебоев с ней за последнее время почти не возникало. В то же время 5 000 000 вакцинированных по стране при 2 000 000 ежедневно вакцинируемых в США позволяют говорить если не о провале массовой вакцинации, то об очевидных рисках ее фиаско.

В чем дело – сказать пока трудно, констатирует эксперт. Одна из наиболее логичных версий – отсутствие по-настоящему масштабной пропаганды.

- Самое логичное объяснение тут, на мой взгляд, таково: у власти просто нет уверенности в том, что если возникнет ажиотаж, и народ массово отправится записываться в прививочные пункты, вакцины хватит на всех, - констатирует Виноградов. – Вспомните, например, как в том же Петербурге – городе, можно сказать, привилегированном по доступу к вакцине – прививочную кампанию в начале года приостанавливали на несколько дней из-за того, что не было достаточных поставок.

В среднем в неделю в Петербурге прививается порядка 30 000 – 35 000 человек. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Другой момент, отмечает Виноградов – ощущение расслабленности, как после первой волны: «проскочили – и все закончилось». Город, несмотря на то, что вирус по-прежнему никуда не делся, уже практически полностью вышел из «режима повышенной готовности» - и это, конечно, не могло не сказать на настроении горожан.

- Взять, к примеру, ситуацию по смертности, - объясняет Виноградов. – Если просто все посчитать, получаем, что средний декабрьский показатель – 552 смерти в день. Февральский – 462. В начале марта он был равен 475 – то есть, радикального улучшения нет. При том, что на июньском пике – пике «первой волны» - у нас было в среднем 154 умерших в день. А ощущение победы уже создано.

Как в данном случае быть, эксперты, опять же, пока представляют себе слабо. Однако не исключают, что, чтобы привлечь народ в прививочные пункты, власти могут пойти и на самые неожиданные меры.

- Если проблема именно в скептицизме людей, то им, наверное, можно доплачивать, - констатирует Виноградов. – Да, это существенно отразится на бюджете, но потери от пандемии, если к нам все же придет третья волна, будут куда выше.

ЗВОНОК В КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ

У нас нет очередей и вакцина доступна

- На данный момент мы намерены делать основной упор на масштабную информационную кампанию, - уточнили в пресс-службе ведомства. – То есть, мы планируем, как и прежде, объяснять людям, что вакцинация стала доступна каждому (и это действительно так: прививочных пунктов в Северной столице сейчас больше, чем в Москве – прим.ред.), что на нее нет очередей, что записаться можно любым удобным способом – или, например, прийти в торговый центр безо всяких записей. И что массовая вакцинация – это единственный способ остановить эпидемию и не допустить возникновения третьей волны.