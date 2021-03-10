Сертоловского расчленителя, державшего в страхе целый дом в Мурино, отправили в психбольницу

Мужчину отправили объясняться с врачами Фото: кадр из видео

34-летний Денис из Мурино, державший в страхе жителей дома на улице шоссе в Лаврики, кажется, больше их не потревожит. Сегодня стало известно, что неадекватного мужчину, который несколько месяцев не давал спокойно жить соседям, отправили в психиатрическую больницу.

Напомним, жители дома неоднократно жаловались на неуправляемого соседа, но угомонить его никто не мог. Люди били тревогу, опасаясь за свои семьи, ведь мужчина бегал по парадной с ножом и табуреткой, ломился в их двери, кричал. В итоге соседи провели свое расследование и выясняли, что у Дениса, судя по всему, давно проблемы с психикой. В 2010 году он, чтобы не заниматься похоронами умершей матери в Сертолово, расчленил ее тело и собирался выкинуть останки в мусорку. После этого его прозвали "сертоловским расчленитем". Конец дебошам Дениса пришел, когда о ситуации написали местные СМИ, в том числе "Комсомольская правда".

- В полицию неоднократно поступали сообщения о шумном поведении указанного гражданина, - сообщили "КП-Петербург" в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - В установленном законом порядке сотрудники полиции реагировали на каждое такое сообщение о нарушении закона «О тишине», пресекали правонарушения и направляли материалы в уполномоченные органы для привлечения нарушителя к административной ответственности. После очередного обращения 9 марта прибывшие сотрудники полиции обратили внимание на неадекватное состояние нарушителя и вызвали врачей. Данный гражданин был помещен медицинскими работниками в психиатрическое учреждение.

Друзья расчленителя были в шоке, когда узнали о тайне смерти его матери Фото: СОЦСЕТИ

Теперь "сертоловский расчленитель" будет объяснять врачам, почему он бросался с ножом на двери соседей. Также мужчину ждет психиатрическая экспертиза, которая должна определить, насколько Денис вменяем. Ну, а его соседи, наконец, могут выдохнуть и вернуться к нормальной жизни.

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