Фото необычных ледяных скульптур у Петропавловской крепости Петербурга

Ледовые скульптуры появились у Петропавловской крепости в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН

На берегу Невы у Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге появилось множество ледяных скульптур. Однако созданы они совсем не профессионалами, как бывало ранее. Сами жители города строят "башни" из кусков льда. Каждый "скульптор" проявляет фантазию и креативность: у кого-то получаются пирамиды, некоторые стоят целые "стоунхэнджи". "Комсомолка" решила прогуляться у крепости в среду, 10 марта 2021 года, и полюбоваться народным творчеством.

На стихийной выставке можно увидеть разнообразные фигуры. Каждая - самобытна Фото: Артем КИЛЬКИН

Обычно каждый год у крепости проходит фестиваль ледяных скульптур. Но в этот раз из-за пандемии его отменили. Поэтому горожане решили создать праздник самостоятельно Фото: Артем КИЛЬКИН

- Скульптурные композиции из ледышек сделаны обычными людьми, а смотрится очень красиво, креативно и профессионально, - рассказала одна из петербурженок в сети.

Петербуржцы оказались очень увлечены делом Фото: Артем КИЛЬКИН

Большинство скульптур похожи на ледяные "высотки" Фото: Артем КИЛЬКИН

Материалы для скульптур горожане берут там же на берегу Невы, откалывая куски либо поднимая те, которые уже лежат просто так.

С каждым днем фигур появляется все больше и больше Фото: Артем КИЛЬКИН

Благо материал находится прямо под ногами Фото: Артем КИЛЬКИН

Примечательно, что созданием скульптур занимаются не только дети. Взрослые тоже с удовольствием принимают участие в этом "флешмобе".

Пока стоят холода, самое время успеть создать свою скульптуру Фото: Артем КИЛЬКИН

Уже с конца недели "выставка" начнет исчезать из-за потепления Фото: Артем КИЛЬКИН

Некоторые стали называть инсталляцию неофициальным фестивалем ледовых скульптур. Ведь официальный праздник в этом году не состоялся из-за пандемии.