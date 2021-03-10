Фото необычных ледяных скульптур у Петропавловской крепости Петербурга

Ледовые скульптуры появились у Петропавловской крепости в Петербурге
Фото: Артем КИЛЬКИН
На берегу Невы у Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге появилось множество ледяных скульптур. Однако созданы они совсем не профессионалами, как бывало ранее. Сами жители города строят "башни" из кусков льда. Каждый "скульптор" проявляет фантазию и креативность: у кого-то получаются пирамиды, некоторые стоят целые "стоунхэнджи". "Комсомолка" решила прогуляться у крепости в среду, 10 марта 2021 года, и полюбоваться народным творчеством.
На стихийной выставке можно увидеть разнообразные фигуры. Каждая - самобытна
Фото: Артем КИЛЬКИН
Обычно каждый год у крепости проходит фестиваль ледяных скульптур. Но в этот раз из-за пандемии его отменили. Поэтому горожане решили создать праздник самостоятельно
Фото: Артем КИЛЬКИН
- Скульптурные композиции из ледышек сделаны обычными людьми, а смотрится очень красиво, креативно и профессионально, - рассказала одна из петербурженок в сети.
Петербуржцы оказались очень увлечены делом
Фото: Артем КИЛЬКИН
Большинство скульптур похожи на ледяные "высотки"
Фото: Артем КИЛЬКИН
Материалы для скульптур горожане берут там же на берегу Невы, откалывая куски либо поднимая те, которые уже лежат просто так.
С каждым днем фигур появляется все больше и больше
Фото: Артем КИЛЬКИН
Благо материал находится прямо под ногами
Фото: Артем КИЛЬКИН
Примечательно, что созданием скульптур занимаются не только дети. Взрослые тоже с удовольствием принимают участие в этом "флешмобе".
Пока стоят холода, самое время успеть создать свою скульптуру
Фото: Артем КИЛЬКИН
Уже с конца недели "выставка" начнет исчезать из-за потепления
Фото: Артем КИЛЬКИН
Некоторые стали называть инсталляцию неофициальным фестивалем ледовых скульптур. Ведь официальный праздник в этом году не состоялся из-за пандемии.