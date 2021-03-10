СПбГУПТД представил результаты внедрения разработки университетского технопарка в социальную сферу региона. Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

Ученые Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна внедрили разработанную ими технологию производства теплоизоляционного материала в создание парка энергоэффективного теплового кухонного оборудования для социальных учреждений с пунктами общественного питания и пищеблоками.

Благодаря участию частного предпринимательства, компании ООО «Энергобалт-Монтаж», за два месяца ученые СПбГУПТД совместно с инженерами компании изготовили первые опытные образцы энергосберегающих печей для пищеблоков, в оригинальных нагревательных элементах которых и был применён теплоизоляционный материал. В рамках пилотного проекта внедрения своей разработки участникам партнерской коллаборации удалось заключить десять энергосервисных контактов с учреждениями бюджетной сферы Киришского муниципального района Ленинградской области, в результате чего 14 электроплит были поставлены в 10 районных детских садов. Модернизация парка кухонного оборудования привела к экономии в объеме 1 481 776 рублей в денежном выражении за три года эксплуатации, что в среднем составило более 38%.

- Испытания показали, что при введении в эксплуатацию кухонных модулей с нагревательными элементами, в которых применяется материал, разработанный в СПбГУПТД, сумма экономии по пищеблоку может достигнуть более 50% по сравнению с базовым энергопотреблением. В этот модуль входят кухонная плита, кипятильный котёл и жарочный шкаф, - рассказал генеральный директор ООО «Энергобалт-Монтаж» Виктор Калюжный.

Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

Сам материал, разработанный специалистами технопарка Высшей школы технологии и энергетики СПбГУПТД, изготавливается на основе муллиткремнеземистого волокна и обладает высокой огнеупорностью и низкой тепловодностью. Его высокие теплофизические свойства позволили ученым изготовить из него печи с низким потреблением электроэнергии и максимально ровным тепловым полем, а также с успехом использовать его и при изготовлении тепловой защиты накопителей информации самолетов «черных ящиков», которые успешно прошли комплексные испытания.

Применение разработанного теплоизоляционного материала позволило ученым найти решение, при котором были компенсированы коэффициенты теплового расширения, что позволило уйти от деформации рабочей поверхности и применить при ее изготовлении металл толщиной в 6 мм против 15-21 мм плит-аналогов. Реализовать это получилось на нагревательном модуле. Испытания энергосберегающего оборудования были проведены в 5 дошкольных образовательных учреждениях Киришского района и в известной в Петербурге сети общественного питания «Чайная ложка», где на одном из объектов на 200 посадочных мест экономия электроэнергии составила более 41 %.

Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

- По сути конкурентов у печей с применением нашего материала нет. Есть производители печей низкого ценового сегмента, но у них высокие показатели энергозатрат, высокая стоимость владения, а срок амортизации значительно выше срока полезного использования, - комментирует один из авторов разработки заведующий лабораторией Высшей школы технологии и энергетики СПбГУПТД, директор вузовского технопарка Борис Гольденфанг, - что касается среднего и высокого ценового сегмента, то это и высокая первоначальная стоимость, и высокая стоимость владения, что для социальной сферы опять же не приемлемо.