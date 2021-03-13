Ирина Евтеева: Если я не нарисовала 200 кадров, считайте, день потерянным

Ирина Евтеева придумала собственную кинотехнику. ФОТО: из архива Ирины Евтеевой

Ее фильмы, словно ожившие художественные полотна, создают на экране совершенно потрясающую реальность, настоящее волшебство. Чтобы добиться такого эффекта Ирина Евтеева придумала собственную кинотехнику, которую еще не удалось повторить никакому другому режиссеру в мире.

Спасибо нашим снам

«Однажды мне приснилось нечто необычное, - рассказывает Ирина Евтеева. - Изображение, которого нет. Финский залив, яркий летний день, цветет шиповник, а вдоль берега несутся кони. С одной стороны я увидела их, как настоящих, а с другой – будто нарисованных мазками. И этот сюрреалистический сон долго не оставлял меня в покое. Я задумалась, как это воплотить на экране. И начала экспериментировать».

В то время Ирина Евтеева работала в Студии первого и экспериментального фильма под руководством Алексея Германа. И мэтр поддержал ее поиски.

«Алексей Юрьевич посмотрел первые десять минут моего фильма. И после этого сказал: «Девочку не трогать». В помощь, правда, никого не дал. И я в одиночку пыталась что-то воплотить. Полтора года занял процесс», - говорит Ирина Евтеева.

Что же такое «чудила» молодой режиссер?

Ее часто называют режиссером-аниматором. Но на самом деле ее фильмы гораздо сложнее. В своей работе она соединяет игру актеров и анимацию. Сначала снимаются сцены с участием актеров. Все по-настоящему: им шью костюмы, выстраиваются декорации, продумывают каждое движение и взгляд. Но как бы кропотлив ни был этот этап, он занимает сравнительно небольшой отрезок времени – несколько дней или недель. А уже потом начинается «колдовство» самой Ирины. Годами она доводит свой фильм до совершенства.

Кадр из фильма "Маленькие трагедии".

Ирина проецирует отснятое на стекло, а дальше начинает прорисовывать каждое изображение своего будущего фильма. Кадр за кадром. Секунда на экране состоит из 24 кадров. Чтобы снять фильм нужно проработать десятки, а то и сотни тысяч отдельных кадров. Это кропотливый труд, не разгибая спины, 6-7 часов подряд.

«Если я не нарисовала 200 кадров, считайте, день потерянным», - признается Евтеева.

С появлением компьютерной графики процесс стал легче, но от собственного «ручного труда» Ирина Евтеева не отказалась.

Рукотворное кино

Стекло не самая удобная поверхность для рисования. Краски стекают, карандаш его не берет. Ирина придумала работать с гримом. Причем не кистями, а руками – пальцем, ладонью. Палитра у грима не очень богатая, и тут на помощь приходят свет и тени, различные вкрапления, например, «золотые» и «серебряные» фантики от конфет, а также дополнительно снятые фоновые изображения.

Вот в кадре – цветущая черемуха. Ее Ирина зафиксировала на даче. «Однажды утром меня растормошила мама: что ты спишь, смотри какая красота за окном! Я схватила камеру, сняла», - вспоминает режиссер.

В другом кадре – восточный колорит: крокодилы. Их Ирина увидела в зоопарке в Калькутте. Но они лениво грелись на солнышке. Пришлось кидать в них орехами, чтобы они хоть как-то обозначили себя, что они не бревна.

А красивейший водопад в жизни был прорвавшейся трубой. Другой бы человек бросился вызывать сантехника, Ирина схватила камеру. Если перефразировать Анну Ахматову: Ах, если бы вы знали, из какого сора растут кинофильмы…

Загадочный и великий Поэт

Фильмы Ирины Евтеевой завоевали всемирное признание. Они получили множество престижных призов, включая «Серебряного льва» Венеции («Клоун, 2002»), «Серебряного Св. Георгия» Московского МКФ («Арвентур», 2015), премии Российской Киноакадемии «Золотой орел» («Маленькие трагедии», 2010).

Кадр из фильма "Клоун".

18 марта в киноцентре «Ленфильм» состоится премьера нового фильма Ирины Евтеевой «Мелодия струнного дерева».

В основу фильма легли произведения загадочного и легендарного поэта-футуриста Велимира Хлебникова сверхповесть (как он ее называл) «Ка» и поэма «Медлум и Лейли».

Велимир Хлебников, сегодня многими забытый, один из крупнейших деятелей русского авангарда начала ХХ века, входил в число основоположников русского футуризма. Именно им подпитывались многие литераторы, ставшие позже классиками советской литературы. А сам Хлебников был бессребреником, почти бродягой. Сочиненные стихи записывал на клочках бумаги, носил в наволочке, часто терял. В 1916-м попал на Первую мировую войну, потом была Гражданская. И в это жестокое время он начал сочинять восхитительную поэму о любви.

В фильме Ирины Евтеевой Поэт путешествует в разных временах и пространствах: попадает в Древний Египет и в чудесный лес людей-птиц, проходит поля сражений. В пути его сопровождает Ка – его своеобразный ангел-хранитель, с которым Поэт постоянно ведет диалог.

- Поэма «Медлум и Лейли», которую сочиняет мой персонаж-Поэт, - история разлученных влюбленных, восточный версия Ромео и Джульетты, - говорит Ирина Евтеева. – И тут кроется загадка. Этот древний сюжет в свое время описал и великий Низами, только его поэма называется «Лейла и Меджнун». Откуда эта легенда прилетела к Хлебникову? Ведь во времена Хлебникова на русский язык это произведение Низами никто не переводил, перевод был сделан только через тридцать лет после смерти поэта. Истории Хлебникова и Низами разнятся. По восточной легенде, Лейлу выдают замуж за нелюбимого. В нашей фантазии на тему поэмы Хлебникова, она замужем, ее муж – царь и воин, но героиня любит бедного поэта, предпочитая его царю.

Ирина Евтеева хотела передать многоголосье древней легенды, поэтому в картине персонажи разговаривают на нескольких языках, - персидском, арабском, армянском, фарси. Звучит она и на языке Хлебникова, по-русски.

Фильм «Мелодия струнного дерева» - потрясающей красоты. С одной стороны – черно-белая война, ужасы и ощущение надвигающейся катастрофы, с другой картина наполнена сочными восточными красками с вкраплением золота и драгоценных камней.

Кадр из фильма "Вечные вариации".

Фильмография Ирины Евтеевой

1980. Крысолов (режиссёр, художник, оператор)

1984. Чёрная дыра (режиссёр, художник)

1991. Лошадь, скрипка и немножко нервно

1995. Эликсир

2002. Клоун

2003. Петербург

2004. Демон

2006. Вечные вариации. Тезей. Фауст

2009. Маленькие трагедии

2015. Арвентур

2020. Мелодия струнного дерева