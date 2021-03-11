«Юлия Скрипаль получила британское гражданство и ждет денег от правительства»: Стала известна судьба российского шпиона и его дочери в Солсбери

Сергей Скрипаль должен получить новый дом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Дом Скрипалей будет продан в Солсбери спустя три года после истории с якобы отравлением экс-шпиона ГРУ и его дочери Юлии. Жилье Сергея Скрипаля, как сообщает британская пресса, было выкуплено советом графства Уилтшири, после чего в нем на протяжении полутора лет проводилась уборка. Теперь власти намерены продать дом, в котором насчитывают четыре спальни.

Как сообщила «КП-Петербург» племянница экс-шпиона ГРУ Виктория Скрипаль, такое решение было принято уже давно. Сергей Скрипаль заявлял, что больше не хочет жить в этом доме.

- Они взрослые люди, своей собственностью распоряжаются сами, - пояснила «КП-Петербург» Виктория Скрипаль. - Сергей официально заявлял, что они не хотят жить в том доме, это болезненно. Юлия в последнем звонке в прошлом году сказала мне, что она получила британское гражданство. И с жильем у них будет точно такая же ситуация как и раньше.

Юлия Скрипаль получила новое гражданство Фото: REUTERS

Дом Сергей Скрипаль и Юлия купили на деньги правительства Британии. Жилье было приобретено за 260 тысяч фунтов стерлингов (почти 27 миллионов рублей).

- Ремонт и переоборудование дома Сергей и Юлия делали за свой счет, - поясняет Виктория. – Сейчас Юлия сказала, что после продажи этого дома, правительство им вновь выделит деньги на покупку жилья в Британии. Жить с Сергеем они должны раздельно. Однако с продажей этого дома у них проблемы уже на протяжении трех лет. Сначала заявлялось, что он будет снесен и утилизирован. Затем там поменяли крышу и входную дверь, после чегодом должен был выкупить муниципалитет. На продажу они выставляют его уже два года. Однако собственником жилья также значился Сергей Скрипаль. Сейчас я снова запросила выписку из реестра, чтобы узнать, кто сейчас значится собственником.

По словам Виктории Скрипаль, ее дядя Сергей в последнее время перестал с ней выходить на связь. Ни звонка, ни весточки от него не было даже после смерти его родной матери в России.

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