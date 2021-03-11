«Я просто наблюдаю»: Художник из Петербурга нарисовал веселые гербы районов и стал суперзвездой соцсетей

Свои работы Илья Тихомиров творит вместе с супругой Анной Фото: Олег ЗОЛОТО

Его картинки с забавными подписями, посвященные петербургскому метро, взорвали интернет и обрели тысячи поклонников. А гербы городских районов, созданные его рукой, можно смело вешать на стелы у въезда. Уже пять лет художник Илья Тихомиров радует жителей Северной столицы своими комиксами-зарисовками. В этом году проект отмечает свой первый юбилей. И если с работами Ильи знаком, пожалуй, каждый, то о самом художнике известно не так уж много. «Комсомолка» в Петербурге» решила это исправить, встретившись с автором современных лубочных картинок и расспросив его о творчестве, любви и Петербурге.

Художник с детства

Чтобы побеседовать с Ильей Тихомировым, нам чудом удалось поймать его в Измайловской библиотеке. Здесь три недели выставлялись его работы. По иронии судьбы, встретиться получилось аккурат перед закрытием экспозиции.

Очередь в Русский музей на выставку Айвазовского - одна из самых ярких работ художника Фото: Олег ЗОЛОТО

- Только сейчас смог вырваться. Я же не все время рисую, я еще и работаю, - улыбается парень. – Творчество – только в свободное время.

По образованию 36-летний Илья Тихомиров – специалист по связям с общественностью. Трудится по профессии – ведет проекты известного петербургского бизнесмена. Однако художественные способности у парня проявились еще в детстве, когда маленький Илья жил с родителями в тесной коммуналке. Денег на краски и альбомы у семьи хватало с трудом.

- Я никогда специально не занимался рисованием, просто любил это дело, - рассказывает Илья. – И огромное спасибо родителям, что они не отняли у меня эту возможность. Дело в том, что если я в детстве что-то рисовал на альбомном листе, то не мог его перевернуть и рисовать потом на другой стороне. Мне казалось это чудовищным, так не должно быть! Поэтому я просто откладывал листок. Мама переживала, но никогда меня не ругала за это. А, наоборот, умудрялась где-то находить новые альбомы и краски. И поэтому сейчас есть художник Тихомиров.

Тихомиров называет себя в первую очередь не художником, а иллюстратором. Ведь сначала рождаются стишки, а потом картинки Фото: Олег ЗОЛОТО

Но прогремел на весь Петербург Илья все же благодаря супруге – Ане Богатиковой. Молодые люди познакомились в 2008 году на новогодней вечеринке у общих друзей. Аня приехала к ним из Казани, где тогда жила, а Илья просто забрел в гости.

- Честно сказать, вечер был унылый. Но нам скучно не было, - признается художник. – Мы тогда всю ночь проговорили. Так у нас и закрутилось. Сначала на два города жили – Питер-Казань, а в 2011 году поженились. Но вы не подумайте, у нас не было шумной свадьбы с кучей гостей. Празднование прошло скромно, и все нас за это благодарили. Знаете, у нас всегда так: тихо и просто, а потом другие завидуют.

Илья и Аня очень любят путешествовать. Кто знает, может, вскоре появится серия картинок, посвященная их странствиям. Пересъемка: Олег Золото

В интернете картинки живут своей жизнью

Спустя пять лет совместной жизни и появился проект «Тихомиров». Развивают его Илья и Аня вместе. Началось все с того, что как-то раз девушка сделала пешеходную карту метро, обозначив время пути между станциями. Илья вдохновился, и уже вскоре увидел свет первый «комикс» о подземке.

- Да, проект «Тихомиров» - это два человека. Илья Тихомиров и Аня Богатикова, - поясняет парень. – Но разделений труда у нас нет. Все гораздо сложнее. На самом деле, рисунки и подписи к ним мои. Аня же их редактирует. Если я сделал ерунду, она об этом прямо скажет, не щадит меня никогда. И после того, как я, скрепя сердце, все переделываю, понимаю, что она была права. А еще за цветовую гамму тоже отвечает Аня. Для меня трудно раскрасить персонажей, «одеть» их, как подобает. Она же на ура справляется.

"Ковидная" серия "Тихомирова" о петербургском метро. Портреты "надели" маски Фото: Олег ЗОЛОТО

Одной из самых ярких серий в творчестве Ильи и Ани стали картинки, посвященные выставке Айвазовского в Русском музее в 2017 году. Тогда ребята решили прогуляться по второму этажу корпуса Бенуа, где висят работы их любимых живописцев. Но, увидев очередь, которая заворачивает за угол, сначала опешили, а потом пошли просто гулять по городу.

- Я же актуальный художник. Что вижу – то рисую, - смеется Илья. – Поэтому я не могу строить какие-то глобальные творческие планы. Что-то случается, я реагирую на это и смотрю, а угадал ли я настроение людей, их отношение к ситуации. Конечно, мне важна обратная связь, если б я не ощущал отдачу, проектов бы не было. Но звездой я себя не чувствую. После того, как я нажимаю кнопку «опубликовать», картинка начинает жить своей жизнью. А я просто наблюдаю. И знаете, прикольно!

Илья создает работы, а его жена Аня редактирует их и придумывает цветовую гамму. Такой вот творческий тандем Фото: Олег ЗОЛОТО

«Думаете, у меня хейтеров нет?»

Несмотря на то, что петербуржцы называют Илью Тихомирова художником, он себя считает скорее иллюстратором. Ведь первыми в большинстве случаев появляются не картинки, а рифмованные подписи к ним. И только потом Илья создает рисунок. А основой ко всему этому служит так называемый городской фольклор и народные байки.

- Вы думаете, у меня хейтеров нет? Не тут-то было, - говорит художник. – После того, как я нарисовал станцию «Черная речка» и подписал «В перестрелке у метро Пушкин ранен был в бедро», на меня в комментариях налетела какая-то женщина, обвинила в фальсификации и сказала, что сама бы, цитирую, «прострелила бедро автору этих виршей». Чего только ни бывает. Признаться, не ожидал.

Гербы районов Петербурга этой осенью взорвали интернет Фото: Олег ЗОЛОТО

И все же, по словам Ильи, на творчество его вдохновляет в первую очередь Петербург. Свою любовь к городу художник называет безусловной но порой невзаимной.

- Знаете, мы с Аней очень любим путешествовать. Сесть на поезд, долго ехать, бродить по разным местам, - делится Илья. – А потом ты возвращаешься из города, где вчера светило солнце, все было прекрасно, птички пели, выходил на Московском вокзале Петербурга, и тебя сразу же обдает ливнем, ветром, градом… Что это, как ни сцена ревности?

Одна из первых работ Ильи посвящена первой станции петербургского метро Фото: Олег ЗОЛОТО

Сейчас «Тихомиров» готовит к публикации новую серию. Чему она посвящена, пока сюрприз. Но, как уверяет художник, картинки будут, как всегда, веселыми и актуальными. И, безусловно, снова взорвут интернет.