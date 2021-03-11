Лев Вася «воскрес», а Евгения Леонова обидела поклонница: Как снимали фильм «Полосатый рейс»

Знаменитой картине в 2021 году исполнилось 60 лет. Фото: киностудия "Ленфильм" (пересъемка Олега Золото)

В 2021 году исполняется 60 лет со дня выхода на экраны знаменитой комедии «Полосатый рейс». «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» вспоминает самые интересные, неизвестные и невероятные факты из истории ее создания. Как сложилась судьба «убитого» на съемках льва Васи? Как в перерывах между эпизодами развлекались актеры и съемочная группа? И как поклонницам обидела исполнителя одной из главных ролей – знаменитого артиста Евгения Леонова? Об этом и многом другом читайте в нашем материале.

Нештатных ситуаций на съемках хватало, но, по счастью, ни одна из них не закончилась трагически. Фото: киностудия "Ленфильм" (пересъемка Олега Золото)

КИНО «НОВОГО ФОРМАТА»

По словам историка кино Александра Позднякова, секрет успеха «Полосатого рейса» (в год выхода на экраны картина стала лидером советского проката – ее посмотрело почти 5 000 000 человек) заключается в том, что авторы очень точно попали в «нерв времени».

- Этот фильм перевернул сознание зрителя – как, кстати, и вышедший примерно в то же время «Человек-амфибия», - отмечает Поздняков. – Зритель в ту пору очень устал от потока достаточно однообразных, очень идеологизированных «серьезных» картин, зовущих на борьбу с врагом или на трудовые подвиги. Людям хотелось чего-то нового, свежего, волнующего. И на «Ленфильме» это очень хорошо и быстро поняли.

Евгений Леонов снимался во всех сценах с тиграми без какой-либо страховки. Фото: киностудия "Ленфильм" (пересъемка Олега Золото)

У картины сложилась по-настоящему звездная съемочная группа. Сценаристами выступили знаменитые драматурги Виктор Конецкий и Алексей Каплер, режиссером – Владимир Фетин. Художественным руководителем проекта стал лауреат на тот момент двух Сталинских премий, мэтр советского кинематографа Григорий Козинцев.

- Все разговоры о том, что сценарий фильма где-то там долго лежал, его резала цензура, не хотели запускать в работу и так далее – это, конечно, ерунда, - рассказывает Поздняков. – На самом деле история у Конецкого и Каплера вышла настолько хорошей и яркой, что все редколлегии проходила без каких бы то ни было проблем. А все правки, которые в нее так или иначе вносились, были связаны исключительно с творческим видением, а не с политическими аспектами.

МИФЫ О ПОЛОСАТЫХ

Во многом, отмечает наш собеседник, «Полосатый рейс» стал по-настоящему новаторским фильмом. Так, например, именно здесь впервые в советском кино показали… обнаженную натуру. Правда, своеобразно – в сцене, где голый намыленный Евгений Леонов вылетает из ванной, спасаясь от тигра, и, как Афродита, рожденная из пены, пулей выскакивает в коридор.

Для Маргариты Назаровой "Полосатый рейс" стал вторым и последним фильмом в карьере. К несчастью, судьба ее сложилась трагически - всесоюзная любимица скончалась на 79-м году жизни. Фото: киностудия "Ленфильм" (пересъемка Олега Золото)

Как и любое культовое кино, «Полосатый рейс» за десятки лет успел обрасти множеством слухов и мифов. Некоторые из них так прочно укоренились в народном сознании, что их на полном серьезе обсуждают по телевизору и тиражируют в газетах. Взять, например, эпизод, где Евгений Леонов моется в ванной, а к нему незаметно подкрадывается тигр Пурш. Считается, что Леонов согласился сниматься в этой сцене только при условии, что между ним и хищником будет бронированное стекло – режиссер согласился, а потом в последний момент стекло убрали, чем едва не довели Леонова до сердечного приступа.

- Это полная ерунда, - рассказывает один из операторов «Полосатого рейса» Владимир Долинин. – Я присутствовал на съемках этой сцены – снималась она, кстати, в павильонах «Ленфильма», в специально построенных декорациях – и могу вам точно сказать, что никакого стекла там и в помине не было. Леонов боялся, конечно, и уговаривали его долго, но в конце концов отсняли все как есть, безо всяких уловок.

В фильме много комбинированных съемок, но и "живой" работы с хищниками тоже достаточно. Фото: киностудия "Ленфильм" (пересъемка Олега Золото)

Ну, то есть, почти без уловок. Чтобы тигр обратил внимание на актера, Леонову под голову спрятали кусок мяса. А под ванной прятался дрессировщик, который контролировал ситуацию.

Другой миф – гибель циркового льва Васи. Его якобы никак не могли заставить заснуть, чтобы пронести на носилках в одном из эпизодов и решили… пристрелить, потому что Вася был старый и больной.

- Тоже ерунда, конечно, - смеется Владимир Долинин. – С Васей мы действительно намучились, когда готовили эту сцену. Прятали таблетки снотворного в мясе, но он как будто их чуял – а может и вправду чуял – и есть отказывался. Но в итоге на площадку просто-напросто вызвали ветеринара с пневматическим ружьем. Он выстрелили в Васю дротиком с препаратом, и вот тогда Вася наконец заснул. Так что никто никого не убивал, вранье все это.

Часть сцен снималась в Сочи, часть - в павильонах "Ленфильма". Фото: киностудия "Ленфильм" (пересъемка Олега Золото)

После съемок Вася благополучно отбыл в Ленинградский зоопарк и прожил там долгую – по львиным меркам – жизнь. Это же, кстати, подтверждает режиссер Дмитрий Месхиев – сын того самого легендарного Дмитрия Месхиева, который был на съемках «Полосатого рейса главным оператором.

- У моего папы с Васей вообще сложились какие-то невероятно дружеские отношения, - вспоминает Дмитрий Дмитриевич. – Папа его постоянно подкармливал, хоть это делать и запрещалось, а Вася ластился к нему, как котенок. Однажды даже был такой случай: папа после смены задремал прямо на корабле, и его коллеги решили над ним пошутить. Взяли раскладушку – благо, спал он крепко – и отнесли в клетку к Васе. И папа проснулся чуть ли не в объятиях огромного африканского льва! Но ничего непоправимого не случилось – перепугался только спросонок.

Ну а спустя год, когда фильм уже был снят и отгремел в кинотеатрах, Дмитрий Месхиев-старший и лев Вася снова встретились.

Для съемок знаменитой сцены с клеткой Леонову в руки всучили живого поросенка. Артист признавался - когда все закончилось, они с поросенком буквально породнились от страха. Фото: киностудия "Ленфильм" (пересъемка Олега Золото)

- Я сам этого не помню – слишком маленький был – но мне рассказывали, - вспоминает наш собеседник. – Папа с моей сестрой пошли в зоопарк, а там в вольере как раз гулял Вася. И Вася моего папу узнал! Принялся носиться по вольеру, тянуть лапы. Обрадовался, одним словом.

«ПРИВЫКЛА К БОЛЕЕ СТРОЙНЫМ ТЕЛАМ»

Вообще, картина, несмотря на обилие животных – в первую очередь, конечно же, тигров – снималась очень легко. Возможно, дело было в общей атмосфере – как-никак, чуть ли не первое в СССР игровое кино, глоток свежего воздуха после потока производственных драм и пафосных агиток – возможно, в особом сочинском климате, но факт остается фактом.

- В Сочи же тогда вообще другая жизнь была, - смеется Владимир Долинин. – Взять хотя бы кухню – мы такого изобилия деликатесов никогда не видели! Рыба, креветки, какие-то еще морские гады – и все можно свободно покупать и есть. Но особым лакомством у нас почему-то в то время считались оливки. Особенно с белым хлебом и бокалом белого же вина.

От командировки в «советскую заграницу» творческая команда вообще старалась взять максимум возможного. Иногда это стремление приводило к неожиданным результатам.

У каждого дрессировщика на случай нештатной ситуации был при себе револьвер. По счастью, пусктить оружие в ход никому в итоге не пришлось. Фото: киностудия "Ленфильм" (пересъемка Олега Золото)

- Был у нас один паренек – кажется, ассистент оператора, как я, - вспоминает Долинин. – Так вот он купил себе в Сочи какую-то совершенно непостижимого покроя куртку из натуральной кожи. Ну и додумался прийти в ней на съемочную площадку, прогуляться между клеток с тиграми. Кожа ведь, когда она только выделенная, очень резко пахнет. А зверь, почуяв незнакомый запах, тут же старается привести его к запаху своему. Ну так вот наши тигры практически синхронно развернулись, задрали хвосты и… в общем, вонь по всему кораблю стояла еще неделю, наверное. А куртку пришлось выбросить.

Для съемок «Полосатого рейса» собрался настоящий звездный состав актеров и актрис – Маргарита Назарова, Иван Дмитриев, Алексей Смирнов и многие, многие другие. Настоящим украшением фильма стал трусоватый буфетчик Глеб Шулейкин в исполнении легендарного Евгения Леонова. Именно на его долю выпал один из самых опасных эпизодов (мытье в ванной – мы рассказывали о нем чуть выше), именно ему досталась львиная доля зрительской любви. Тем удивительнее, что сам Леонов и к «Полосатому рейсу» и к своей роли в нем в частности относился довольно ровно – без неприязни, но и без особых восторгов.

- Папа вообще был человеком очень скромным, - рассказал «Комсомолке» сын знаменитого актера, Заслуженный артист России Андрей Леонов. – Он никогда не пересматривал свои картины, не разглядывал себя на экране, не следил за своим творчеством – как-то очень небрежно, я бы сказал, к нему относился.

В "Полосатом рейсе" широкому зрителю впервые представили новинку отечественного авиапрома - вертолет Ми-1. Фото: киностудия "Ленфильм" (пересъемка Олега Золото)

Впрочем, кое-как истории со съемок «Полосатого рейса» Евгений Леонов охотно использовал в своих концертных программах – к огромной радости зрителей и слушателей.

- Я помню, например, папа рассказывал про один примечательный случай, - продолжает Андрей Леонов. – Вскоре после того, как фильм вышел в прокат, ему написала одна женщина. Суть письма была такой: «Я привыкла видеть на экране более стройные тела. А вот ваше обнаженное тело у меня никаких положительных эмоций не вызвало». Вот это, насколько я понимаю, его сильно задело. Но и этот случай папа превратил в шутку.

Тигры постоянно содержались на борту корабля. Артисты жили на берегу, в гостинице. Фото: киностудия "Ленфильм" (пересъемка Олега Золото)

Ну а одним из самых страшных испытаний для Леонова стала съемка эпизода, в котором его герой прячется в клетке, а на нее наскакивают тигры. Хищники упорно не хотели замечать актера, и поэтому ему вручили живого поросенка. После этого усатых-полосатых словно прорвало: они рычали, бросались на прутья, пытались достать поросенка когтями. Позже, вспоминает Андрей Евгеньевич, Леонов, рассказывая об этом случае, в конце замечал: «Когда все закрутилось, поросенок начал визжать от страха и прижался ко мне, как к родному. Так что под конец мы с ним просто породнились!»