«10 млн бюджетных рублей поделили между собой»: Как чиновник и бизнесмен озолотились, оставив целый район Петербурга без уборки снега

Деньги за снег получили, но убирать его не стали Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге полицейские с утра посетили около 40 квартир, коммерческих и городских фирм по скандальному делу о хищении бюджетных средств, которые город выделил на уборку снега. Бизнесмены и чиновники, по версии следствия, украли из казны почти 10 миллионов рублей, заключив договоры на расчистку территорий. На самом же деле деньги были распределены между участниками аферы, а сугробы так никто и не убирал. Горожан оставили самих разбираться со снежным коллапсом. «Комсомолка» узнала, какой район города пострадал от мошенников, сколько времени там не убирали снег, и как с этим всем связан мем «лопата Беглова».

«РОСКОШНЫЙ ДОМ, КОРГИ И ЧАСЫ ЗА ПОЛМИЛЛИОНА РУБЛЕЙ»

Серию обысков полицейские проводили по уголовному делу о "Присвоение или растрате". По версии следствия, главным в схеме по хищению 9,5 миллионов рублей выступил экс-глава «городского дорожного предприятия, который воспользовался своим положением и сложившимися деловыми отношениями».

- Бывший руководитель предприятия привлек представителей подрядной организации и заключил с компанией-подрядчиком фиктивный договор на механизированную уборку тротуаров, по которому в рамках контракта было выделено порядка 9,5 миллионов рублей, - сообщают в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти. - Формально же данные технические работы не были произведены в должном объеме, а выделенные из бюджета денежные средства обналичены и распределены между участниками противоправной схемы.

У экс-чиновника провели обыски в рамках уголовного дела о хищении 9,5 миллионов рублей Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Имя экс-главы предприятия официально не называют. Но на опубликованном МВД видео среди задержанных допрашивают бывшего директора ГУДП «Центр» Геннадия Фомина. Оперативники нагрянули к нему в роскошный загородный дом, где кроме него находилась еще неизвестная дама и корги, которая умилила даже оперативников. Умилял и сам Фомин, стоявший в тапках и футболке, на которой были изображены две собачки любимой породы.

- Знаете, из-за чего обыск? - спрашивают силовики у Фомина.

- Из-за предыдущего места работы, - с ухмылкой отвечает экс-чиновник. Судя по видео, он чувствовал себя достаточно расслаблено. Что не скажешь о втором участнике схемы - том самом субподрядчике. Попавшего на видео коммерсанта называют бенефициаром и главным выгодоприобретателем в этой схеме. У мужчины нашли два миллиона рублей, которые, по его словам, ему одолжил сын, и наручные часы Hublot, стоимость которых начинается от полумиллиона рублей.

Корги умилила силовиков во время обысков Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

«АФЕРА С ЧП И НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛОЙ»

«КП-Петербург» удалось выяснять, какой именно договор оказался фиктивным и найти его на сайте госзакупок.

- Договор был заключен в рамках контракта, согласно которому город выделил 337 миллионов рублей на расчистку города на полгода, - сообщил источник «КП-Петербург». - И уже в рамках этого контракта и был заключен договор на 9,5 миллионов рублей с подрядной организацией.

Договор, по данным «КП-Петербург», был заключен 30 января 2020 года «вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, а также для предотвращения угрозы возникновения указанных ситуаций».

Субподрядчик не обрадовался визиту силовиков Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Согласно договору, мошенническая схема оставила утопать в снегу один из ключевых районов города - Фрунзенский. Субподрядчик должен был убирать снег с помощью спецтехники в этом районе с 1 февраля по 31 мая. Если верить версии следствия, то по сути все это время компания бездействовала.

«ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ ЗАКУПИЛ ТЕХНИКУ НА 3 МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ»

Что же касается самого Геннадия Фомина, он был назначен руководителем ГУДП «Центр» в апреле 2019 года после череды скандалов. ГУДП «Центр» - одно из пяти городских дорожных предприятий (всего их шесть в городе, одно коммерческое). Традиционно "Центр" выигрывает крупнейшие городские контракты и работает в центральных районах города. Приходу Фомина на эту лакомую должность предшествовала скандальная зима 2019 года, когда горожане массово критиковали уборку снега. Дошло до того, что губернатору Александру Беглову пришлось самому выйти на расчистку улиц. Тогда появился популярный мем "лопата Беглова". В это же время ФАС заподозрило городские предприятия в "картельном сговоре". Как сообщалось, в каждом из торгов участвовали по две компании, однако одна из них в каждом случае в итоге снимала свою кандидатуру с торгов.

Оригинальный часы могут стоить от полумиллиона рублей Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

А депутаты обвинили действующего на тот момент главу ГУДП "Центр" Бориса Черняшенко в том, что компания якобы сама доводила свою технику до изношенного состояния. В итоге после кризисной снежной зимы Черняшенко сняли. Фоменко считался хорошей кандидатурой. Он начинал свою карьеру в компании обычным водителем и дослужился до руководителя. Назначенному Фоменко было выделено три миллиарда рублей на покупку уборочной техники для города. Как писали в СМИ, деньги были успешно освоены. К слову, прошлая зима была почти бесснежной. Поэтому каких-либо особых нареканий новый глава ГУДП "Центр" не испытал. Но контракт с ним продлять не стали. В июне 2020 года он покинул свой пост. Спустя какое-то время ревизоры выявили в ведомстве множество нарушений.