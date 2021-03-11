Стало известно о новом локдауне во время третьей волны коронавируса в Петербурге

Ситуация с коронавирусом в Петербурге стабилизровалась, но вс еравно остается напряженной. Фото: Артем КИЛЬКИН

«В Смольном готовятся к третьей волне коронавируса» - с такими заголовками выступили некоторые городские СМИ на этой неделе. Поводов для опасений стало некое распоряжение, якобы отданное губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым вице-губернатору Олегу Эргашеву, курирующему сферу здравоохранения. «Комсомолка» разбиралась в ситуации.

ЗАКРЫВАТЬ БУДУТ В ОБРАТНОМ ПОРЯДКЕ

Как сообщил нашему изданию источник, близкий к Смольному, разговор между губернатором и вице-губернатором на самом деле состоялся в рамках одного из недавних правительственных совещаний. Однако речь шла не о подготовке к третьей волне, а об оценке вероятных рисков.

Основной показатель - количество коек. Ограничения начнут вводить лишь тогда, когда их не будет хватать. Фото: Артем КИЛЬКИН

- Была дана задача суммировать опыт, накопленный комитетом по здравоохранению в период «второй волны», - уточнил источник. – И на основании этого определить, какие сферы экономики и социальной жизни общества наиболее опасны с точки зрения распространения коронавирусной инфекции. Строго говоря, это даже нельзя назвать поручением. Это простой рабочий момент.

Сейчас тема «третьей волны» в Смольном не обсуждается. Отчасти потому, что динамика заболеваемости стабилизировалась (она не идет вверх, что уже само по себе неплохо), отчасти – потому, что план новых противоэпидемических мероприятий уже давно разработан и отлажен.

- Тотальный локдаун, с которым мы столкнулись летом прошлого года, был вызван целым рядом факторов, - констатировал собеседник издания. – Не было необходимых лекарств, не была должным образом подготовлена система здравоохранения и так далее. Сейчас все эти трудности устранены. Поэтому даже в том случае, если заболеваемость коронавирусом опять пойдет в рост, никакого повторного локдауна с массовым закрытием общепита, фудкортов, театров, музеев, развлекательных центров и всеобщей самоизоляцией не будет – это сто процентов.

На данный момент разговоров о третьей волне в Смольном не ведут. Но план на случай обострения ситуации уже разработан. Фото: Артем КИЛЬКИН

Тем не менее «точечные» меры все же возможны – и вот они-то как раз и будут зависеть от того, какие выводы из ситуации сделает комитет по здравоохранению и какие результаты он предъявит губернатору. Вероятнее всего, отмечает источник, «закрывать город» в случае необходимости будут в обратном порядке: то, что раньше всего открылось, позже всех закроется и наоборот. Соответственно, в первую очередь при новом развитии эпидемии ограничат работу ночных клубов и дискотек (они, к слову, до сих пор под запретом), потом кафе, а в последнюю очередь – театры, музеи и выставочные центры.

ПИТЕР «ЕВРО» НЕ БОИТСЯ

- Нужно отметить, что это в любом случае произойдет не «вдруг», - уточняет собеседник «КП». – Главный показатель тяжести ситуации – количество коек в инфекционных стационарах. На пике эпидемии мы успешно развернули 12 000 коек. Соответственно, в случае третьей волны именно на это поначалу и будут брошены основные силы. Только если количество больных возрастет настолько, что 12 000 коек окажется для них недостаточно, будут вводиться какие-то дополнительные ограничительные мероприятия.

Грядущих масштабных событий, вроде ЕВРО-2020, и их возможных последствий, в Смольном тоже не боятся. Сам чемпионат, к примеру, должен пройти только летом – в «низкий» эпидемический сезон и за несколько недель до начала учебного года и возвращения людей из отпусков. Вероятность распространения вируса в таких условиях минимальна, отмечают в администрации города.

Грядущие массовые мероприятия наподобие ЕВРО-2020 могут сказать на ситуации - но, по ожиданиям властей, незначительно. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Что же касается окончательной отмены «коронавирусных ограничений» в Санкт-Петербурге – в частности, возобновления работы ночных клубов и дискотек – то об этом, несмотря на всю благонадежность ситуации, говорить пока рано. Для начала нужно посмотреть, как изменится обстановка после праздников – и после этого строить дальнейшие планы.